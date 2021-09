Der er en hårfin grænse mellem at være en romantisk bejler og en skræmmende stalker.

Og talkshowværten James Corden mener tydeligvis, at en 30-årig kvinde, der er voldsomt forelsket i ham, hører til sidstnævnte kategori.

I hvert fald har han netop fået godkendt et polititilhold mod kvinden.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt TMZ, som har fået indsigt i retsdokumenterne i sagen.

I retsdokumenterne fortæller James Corden, at den pågældende kvinde bliver ved med at dukke op ved hans hjem i Los Angeles, fordi hun er overbevist om, at de to skal giftes.

Kvinden skal angiveligt have chikaneret den berømte vært i flere måneder.

Ved en enkelt anledning skal kvinden sågar have slået lejr i sin bil foran James Cordens hjem i hele seks dage.

Først da politiet blev tilkaldt og kom og smed hende væk, forlod hun stedet.

I retsdokumenterne forklarer James Corden, at kvindens chikane er eskalerende, og at det er derfor, han nu har anmodet om et tilhold.

Han fortæller endvidere, at kvinden skal have udvist frustrationer over, at James Cordens hustru, Julia Carey, skal have 'stjålet' ham fra hende.

Kvinden skal have udtalt, at hun og James Corden kan være sammen, når konen er 'ude af billedet', hvilket har fået talkshowværten til at frygte, at kvinden er en fare for hans hustru og deres tre børn.

Ifølge det midlertidige polititilhold skal kvinden holde sig 100 yards (knap 100 meter) fra James Corden.



Hun må desuden ikke kontakte ham, hans kone eller deres børn på nogen måder.