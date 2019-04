Den verdenskendte komiker og talkshow-vært James Corden har et par ekstra kilo på sidebenene, og det er ikke gået ubemærket hen i filmbranchen, hvor han har forsøgt at forfølge en karriere som skuespiller.

Han mener, at han har oplevet, hvordan buttede mennesker bliver tilbudt færre roller og fremstilles stereotypt i film.

Det fortæller han i et interview på skuespilleren David Tennants podcastshow, skriver BBC.

James Corden eksemplificerer sine oplevelser med en situation tidligt i karrieren.

James Corden og hans hustru Julia Carey.

»Jeg var med i et teaterstykke med syv andre drenge. Vi var jævnaldrende og var nået til samme punkt i karrieren. Det var stort set dagligt, at tre eller fire af drengene kom ind med enorme manuskripter under armen,« fortæller James Corden.

Han blev på et tidspunkt tilbudt at spille med i samme film som to af sine kolleger i teaterstykket.

»De fik begge tilsendt manuskriptet for at spille hovedrollen, jeg fik tilsendt to sider, hvor jeg skulle spille kioskmedarbejder i starten af filmen. Jeg følte det virkelig som om, at folk sagde: ’Vi synes, du er ret god. Det handler om, hvordan du ser ud.«

Herefter revser den ellers altid smilende og storgrinende James Corden den måde, overvægtige skuespillere bliver fremstillet på i film og tv.

»Hvis du kun ser tv eller film, og du er en alien, der kommer til jorden og skal kortlægge jordkloden ved bare at se film eller tv, så vil du tro, at hvis man er buttet eller tyk eller stor, så forelsker man sig aldrig, og man har aldrig sex,« siger James Corden:

»Der er i hvert fald ingen, der finder dig attraktiv. Man er bare gode venner med folk, som er attraktive, og man vil ofte være en god støtte for dem, og måske kommer man også med en god joke ind imellem.«

James Corden beskriver det som om, at han har følt, at man ikke har en plads i filmbranchen, hvis man er overvægtig.

James Corden er ikke den første skuespiller, der har påpeget branchens fokus på skuespilleres vægt. Amy Schumer har tidligere fortalt, hvordan hun tidligt i karrieren blev rådet til at tabe sig før en film. Hun endte dog med at tage de tabte kilo på igen, fordi hun bedre kunne lide den version af sin krop.