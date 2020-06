Britiske James Corden er vært på det amerikanske tv-program 'The Late Late Show', og her har han altid sin trofaste partner Reggie Watts ved sin side.

Musikeren og komikeren Reggie Watts og tv-værten joker ofte i humoristiske indslag, men i mandagens tv-program var de to i tårer sammen over de raceproblemer, der findes i USA.

James Corden brugte blandt andet sin taletid i programmet, som du kan se herunder, på at sige at han ikke mente, han bare skulle lytte. Nu var det tid til at tale, skriver People.

Først troede han ellers, det var omvendt, inden han ændrede retning:

'Så indså jeg, at det er en del af problemet (at tro, man bare skulle lytte, Red.). Folk som mig skal tale højt om det her. For at gøre det helt tydeligt, så mener jeg ikke talkshow-værter eller mennesker, der er så priviligerede som mig at have en platform. Jeg taler om hvide mennesker.'

Sådan siger værten i en monolog, som han holder fra et skrivebord, der ikke er sat i det sædvanlige studie, han plejer at være i.

»Hvide mennesker kan ikke blive ved med at sige 'ja, jeg er ikke racist', og så tro, at det er godt nok, for det er det ikke,« fortsætter han.

Det sker inden hans musikalske 'sidekick' bliver inviteret med ind i studiet. Det sker over en videoforbindelse, hvor Reggie Watts fortæller, om de oplevelser han har haft i sin opvækst som afroamerikaner.

Han fortæller blandt andet, at hans mor, som er hvid, ville løbe ud af huset og konfrontere folk, der omtalte sønnen med n-ordet.

Værten og musikeren bryder sammen og deres stemmer svigter dem, mens de taler om de raceproblemer, som er blusset op i landet, efter den afroamerikanske mand, George Floyd, mistede livet i politiets varetægt sidste mandag.

»Jeg er ked af, at du føler det her. Jeg ville give alt for at være i rum med dig og lægge min arm om dig,« lyder det fra James Corden med rystende stemme.