En bitter strid om penge udspiller sig i øjeblikket mellem den franske skuespillerinde Eva Green og filmselskabet White Lantern (Britannica) Ltd. i London High Court.

Og i forbindelse med sagen blev en del af hendes private WhatsApp beskeder, mellem skuespilleren og blandt andre hendes agent, læst højt – noget som kom bag på den tidligere 'James Bond'-skuespiller.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og Variety.

»Jeg havde ikke troet, at mine WhatsApp beskeder ville blive udstillet i retten. Det er allerede meget ydmygende,« sagde Eva Green i retten, da hun i sit krydsforhør på vidnesskranken blev spurgt, om hun »var vant til at lyve« af White Laterns advokat.

Udover Eva Green adskillige gange havde skrevet, at hun ville trække sig fra filmen – havde hun i flere beskeder beskrevet filmens producere som »svage og dumme«

»Det er min franskhed, der kommer til udtryk nogen gange,« sagde hun, ifølge BBC, og tilføjede:

»Nogen gange siger du ting, som du ikke mener. Selvfølgelig er de ikke svage eller dumme.«

Også selve filmen fik en sviner med på vejen, som hun beskrev som en »B-lorte-film« – dog menerskuespilleren ikke at hun var grov i tonen, men blot er meget direkte person.

Den 42-årige skuespiller skulle i 2019 have medvirket i filmen 'The Patriot', men filmen så aldrig dagens lys grundet manglende produktionsfinansiering.

Eva Green påstår, at hun stadig ikke har fået udbetalt sin løn, der ifølge hendes kontrakt lyder på en million dollar – svarende til knap syv millioner danske kroner.

Hvilket har fået filmselskabet i samarbejde med finansieringsfirmaet Sherbone Media Finance til at modsagsøge den 42-årige skuespiller. Filmselskabet hævder derimod, at Eva Green trak sig fra sin kontrakt med det formål at købe manuskriptet for at kunne lave filmen selv.

Den tidligere James Bond-skuespiller var efter sin tur i vidneskranken færdig med at vidne, og vil retssagen strække sig over otte dage, skriver BBC.