Colin Salmon spillede rollen som Ms højre hånd, Charles Robinson, i flere af 'James Bond' filmene.

Nytårsaften blev den 58-årige skuespiller smittet med coronavirus.

»Jeg følte, jeg var ved at glide væk. Hvis ikke, jeg var kommet på hospitalet, ville jeg ikke være her nu,« fortæller han til Hello! Magazine.

Også resten af familien, der tæller hans kone og fire børn blev ramt af virussen.

Colin Salmon. Foto: JUSTIN TALLIS

Colin Salmons kone, Fiona Hawthorne, blev to år forinden diagnosticeret med en sjælden interstitiel lungesygdom.

Sygdommen giver kronisk betændelse og bindevævsdannelse i lungerne, hvilket resulterer i, at blodet ikke bliver iltet ordentligt.

Fiona Hawthorne er derfor afhængig af en ilttank.

Lægerne havde allerede gjort det klart for hende, at hun var mere sårbar over for sygdommen og advaret om, at hun kunne dø, hvis hun fik virussen.

Virussen fik hun. Gudskelov har hun dog stadig livet i behold.

»Jeg følte mig flad og havde en dunkende hovedpine. Selvom det forværrede min tilstand, kom jeg igennem det,« fortæller hun.

Colin Salmon er stolt af sin kone, der arbejder som både maler og illustrator.

»Fiona er en inspiration. Hendes ånd er ustoppelig,« fortæller han.

Konen selv har dog et klart mål:

»Jeg vil ikke lade min sygdom definere mig.«