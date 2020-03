Det er næppe gået manges næse forbi, at den nye virus covid-19, også kendt som coronavirus, spreder sig hastigt verden over.

Det medfører et stigende antal smitteramte, og nu har virussen også ramt 'James Bond'-skuespillerinden Olga Kurylenko.

Det bekræfter den 40-årige ukrainskfødte filmstjerne selv på sin Instagram.

Ledsaget af et billede af en blomsterkrukke, som Olga Kurylenko har taget ud ad et vindue, skriver hun, at hun er låst inde derhjemme, efter at hun er blevet testet positiv for coronavirus.

Vis dette opslag på Instagram Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус Et opslag delt af Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) den 15. Mar, 2020 kl. 10.42 PDT

'Jeg har faktisk været syg i næsten en uge nu. Feber og udmattelse er de primære symptomer', skriver skuespillerinden i sit opslag, inden hun giver sine følgere en opfordring:

'Pas på jer selv og tag det her alvorligt!'.

Olga Kurylenko, der både er skuespiller og model, er nok bedst kendt for sin rolle i filmen 'Quantum of Solace', hvor hun i rollen som Camille spillede overfor Daniel Craig. Udover 'James Bond'-filmen, har hun blandt andet også medvirket i 'Hitman' og 'Oblivion'.

Den 40-årige skuespiller er dog ikke den eneste kendis, der er blevet testet positiv for den smitsomme virus.

Olga Kurylenko er nok bedst kendt for sin rolle som Camille i filmen 'Quantum of Solace', hvor hun spillede overfor den britiske skuespiller Daniel Craig. Her ses de to sammen. Foto: Tadayuki YOSHIKAWA Vis mere Olga Kurylenko er nok bedst kendt for sin rolle som Camille i filmen 'Quantum of Solace', hvor hun spillede overfor den britiske skuespiller Daniel Craig. Her ses de to sammen. Foto: Tadayuki YOSHIKAWA

I sidste uge skrev skuespilleren Tom Hanks på sin Twitter-profil, at han selv og hustruen Rita Wilson var blevet smittede med virussen under en filmproduktion i Australien.

Også sportsverdenen er blevet ramt af den smitsomme virus.

I sidste uge blev Premier League-klubben Arsenals spanske cheftræner, Mikel Arteta, testet positiv for virussen.

Kort tid efter bekræftede den konkurrende fodboldklub Chelsea, at de også var ramt af virussen, da den engelske offensivspiller Callum Hudson-Odoi ligeledes var testet positiv, og resten af truppen derfor ville blive sendt i hjemmekarantæne.