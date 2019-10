Sangeren James Blunts far går døden i møde med lidt for hastige skridt.

Han har længe ventet på at få en nyretransplantation, men ventelisten er så lang, at fremtiden ser sort ud.

Charles Blunt, som den 45-årige sanger og sangskrivers far hedder, har en kronisk nyresygdom og skal bruge en nyre fra en donor, der har blodtypen Rhesus positivt O.

En forholdsvis sjælden blodtype, som hverken James Blunt eller hans søster har, skriver The Mirror.

»Jeg ville give ham min nyre, men jeg var ikke et match. Min søster var heller ikke et match, så vi venter,« siger han og fortsætter:

»Alt, vi kan gøre, er at vente.«

Der er meget strenge regler for, hvor man bliver placeret på ventelisten til en ny nyre. Fordi James Blunts far er oppe i alderen, så bliver han placeret langt nede på listen.

Det har Blunt fuld forstålse for.

James Blunt, der har det borgerlige navn James Hillier Blount, optræder i Marbella i 2018.

Han er enig i, at yngre mennesker, der har et langt liv foran sig, bør prioriteres højest.

Det betyder desværre ikke, at han tænker mindre på, hvor længe hans far har tilbage.

Sangeren har for nylig udgivet albummet 'Once Upon A Mind'. Her er en af sangene, 'Monsters', dedikeret til hans far.

Den handler om den smerte en søn føler, når han må sige farvel til sin far.