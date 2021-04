Det har ikke været lige nemt som entertainer at tjene penge under coronapandemien.

Men komikeren Jakob Thrane er en af dem, som ikke har været hårdt ramt af coronapandemien.

»Jeg er en af de heldige, der har haft rigeligt at se til det seneste stykke tid,« fortæller den 27-årige komiker til B.T.

For med ting som egen tv-serie på TV 2 Zulu, en tur som deltager i lørdagshittet 'Stormester' og snart det kommende onemanshow 'Hurtig' i efteråret, så har der været lidt meget at se til for Jakob Thrane.

»Det har været sindssygt fedt at være med til at lave. Jeg har set det selv, lige siden det kom til Danmark, og så fik jeg heldigvis muligheden,« fortæller Jakob Thrane om sin medvirken i 'Stormester' og fortsætter:

»Der er kommet lidt mere opmærksomhed. Jeg kan sidde hver lørdag og følge med i, hvor mange flere følgere jeg får på Instagram,« griner han og forklarer, at det er den eneste måde, hvor han kan følge, om folk kan lide det, nu hvor han ikke kan møde andre mennesker end sin kæreste.

Og Jakob Thrane har heller ikke gjort sig ubemærket undervejs i 'Stormester', for med finurlige løsninger og en meget markant frisure under 'Stormester', så er han blevet en person, som danskerne kan lide.

Ikke nok med at han fik en mindre hårpisk, så tog Jakob Thrane en drastisk beslutning om at fjerne det øverste hår og nærmest få sig en munkefrisure i en noget chokerende afsløring.

»Jeg stod på et tidspunkt nede i Fakta og overvejede, hvad jeg skulle købe. Helt automatisk tog jeg min kasket af og kløede mig. Det fik en gammel dame til at stoppe op og glo helt vildt,« fortæller Jakob Thrane.

Med en opsigtsvækkende frisure som den, så har Jakob Thrane vist, at han ikke er bleg for at tage chancer.

Der er han bevidst helt fra starten af sin komiker-karriere sprunget ud i ting.

»Jeg fandt ud af, at jeg gerne ville lave standup i en ret tidlig alder i 9. klasse. Og jeg nåede allerede at få det første job, mens jeg var på efterskole. Nærmere præcis 3. december 2009,« forklarer Jakob Thrane.

»Jeg luftede min plan over for en lærer, og så tog hun mig på ordet og kørte mig ind til Aarhus, så jeg kunne optræde. Dengang kastede jeg mig bare ud i det, og jeg havde kun et dokument, der hedder 'Alle Jokes', som ellers bare bestod af cirka 60 sider med rigtig dårlige jokes.«

Ud over sin standupdebut på efterskolen mødte han en tredjedel af den gruppe, han senere har lavet en komedieserie med.

»På efterskolen mødte jeg Theis Kildetoft, og vi blev hurtigt rigtig gode venner og begyndte at lave videoer og sange sammen.«

»Det faldt Ruben Søltoft så over og skrev til os for at høre, om han ikke måtte være med, næste gang vi lavede noget sammen. Og Ruben kom så med på 'Forfest'.«

Umage Image er navnet på et nyt dansk boyband, som består af Jakob Thrane, Ruben Søltoft og Theis Kildetoft.

Sangen 'Forfest' endte med at blive startskuddet for gruppen Umage Image, som trioen baserede deres komedieserie fra 2020 'Umage' på.

For Jakob Thrane står den nu ellers bare på at skrive materiale færdig til sin kommende nyhed, onemanshowet 'Hurtig', som kan opleves til efteråret.