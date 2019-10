Sexologen Jakob Olrik har været utro i samtlige af sine forhold.

I begyndelsen var det hårdt. Men siden blev det nemmere at leve med sig selv.

Det fortæller han til Berlingske.

Første gang, Jakob Olrik blev taget i utroskab, var på en Roskilde Festival for flere år siden.

Jakob Olrik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Jakob Olrik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sammen med nattens erobring endte han med at ligge og rulle rundt ovenpå hans telefon, som utilsigtet kom til at ringe op til sexologens kæreste, som 'kunne følge med i underlige dyriske lyde og udskejelser', fortæller han.

»Jeg startede med at lyve om det. Jeg sagde, at det, hun havde hørt, var min kammerat nede i den anden ende af campingvognen. Men da jeg var sluppet ud af det, syntes jeg, at det var ubehageligt. Jeg fik et problem med at kigge mig selv i spejlet. Det handlede ikke så meget om det, der var sket. Men om løgnen. Det var løgnen, der var den slemme,« siger Jakob Olrik til Berlingske.

Men siden har han gjort det igen. Og igen. Og efterhånden blev det nemmere at gøre uden den dårlige samvittighed. Det blev noget, han ikke spekulerede så meget over.

Derfor er Jakob Olrik i dag single og har været det i flere år. Fordi han har forpligtet sig selv til at tage ansvar, siger han.

Sexologen forklarer, at han har været utro, når han har følt sig truet i forholdet, eller intimiteten er forsvundet.

Han råder derfor andre til at bruge trangen til utroskab aktivt. Som et afsæt til at tage en snak, der kan udvikle forholdet.

Og da Berlingske spørger, om han kunne finde på at være utro igen, svarer han:

»Ja, det tror jeg godt kunne ske.«