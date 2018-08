Den 32-årige norske skuespiller og Robert-prisvinder, Jakob Oftebro, er tilbage på de skrå brædder efter en ulykke, der gav ham alvorlige forbrændinger i ansigtet.

Torsdag aften var Jakob Oftebro til generalprøve på 'Peer Gynt', som et udendørs teater i Gålå i Norge fredag har premiere på, skriver norsk Se og Hør. I maj måned blev han alvorligt forbrændt, da han blev ramt af en molotovcocktail under optagelserne til den svenske tv-serie 'Hamilton'. Dengang lød meldingen, at han i tre år skulle holde sig fra direkte sollys.

Skuespilleren, der bl.a. er kendt fra '1864' og 'Skammerens Datter' må fortsat tage sine forholdsregler. I dagtimerne holder han sig indendøre, så hans ansigtshud kan hele ordentligt.

Over for NRK satte han i juli ord på, hvordan han havde det efter brandulykken. I tiden efter havde han store sårskorper i ansigtet, særligt ved ørerne, havde røde øjne og sår på læberne.

»Det så ikke godt ud i starten. Meget af min hud var brændt væk, og der gik betændelse i. Det var ulækkert. Jeg vidste ikke hvilket omfang, det havde - og om jeg kom til at ligne mig selv igen,« sagde han, der var bekymret for fremtiden.

»Jeg var så bange for, at ulykken ville give mig sceneskræk - at det var en traumatisk oplevelse, som gjorde, at jeg ikke ville være skuespiller længere,« tilføjede han.

Sommeren 2018 ble litt annerledes en jeg hadde forventet. På grunn av en ulykke, mistet jeg mye av huden på høyre side av ansiktet og må holde meg i skyggen og dekket til. Uten støtte fra alle som har skrevet og ringt, familie, venner og min fantastiske kjæreste hadde det vært utrolig tøft. Takk for at dere har fått meg gjennom den vanskeligste tiden. Solkrem, hatt, parasoll og mye sniking rundt i skyggene har gjort at dette har gått veldig fint. Jeg har ny fin hud i ansiktet og er klar til å stå på scena med pappa igjen på Gålå. Gleder meg til å gjøre det en gang til. Ta vare på hverandre, pas på hinanden ❤️❤️ ❤️ Et opslag delt af Jakob Oftebro (@oftebrojakob) den 28. Jul, 2018 kl. 2.14 PDT

Så galt er det heldigvis ikke gået. På Instagram delte Jakob Oftebro i sidste uge det første billede af sig selv efter ulykken.

'Sommeren 2018 blev lidt anderledes end jeg havde forventet. På grund af en ulykke mistede jeg meget af huden på højre side af mit ansigt og må holde mig i skyggen og være dækket til. Uden støtten fra alle, der har skrevet og ringet - familie, venner og min fantastiske kæreste havde det været utroligt svært. Tak fordi I har fået mig gennem denne vanskelige tid,' skrev han i opslaget.