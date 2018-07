Ville brændemærkerne forsvinde fra hans ansigt, eller ville de blive der for altid?

Det var et af de spørgsmål, som den norske skuespiller Jakob Oftebro - der herhjemme især er kendt fra tv-serien '1884' og filmen 'Skammerens Datter' - stillede sig selv, efter han i slutningen af maj blev alvorligt forbrændt under indspilningen af en ny tv-serie om den svenske agent Hamilton. Det fortæller han i sine interviews om den voldsomme ulykke til NRK og VG.

»Det så jo ikke godt ud i begyndelsen. Jeg fik brændt meget hud væk, og der gik betændelse i det. Det var ækelt. Og jeg vidste ikke, hvilket omfang det var, om jeg kom til at se ud som normalt igen,« siger han til NRK.

Det var under indspilningen af en scene, hvor der er optøjer mellem politi og demonstranter, at det gik galt, da en molotovcocktails indhold ramte Jakob Oftebro.

Sagen kører fortsat som en forsikringssag, så det er ikke meget, han kan sige om, hvad der præcist skete, da det gik galt. Helt galt.

I begyndelsen blev det meldt ud, at der var sket en 'alvorlig' ulykke. Så blev det oplyst, at den 32-årige skuespiller var blevet brandskadet i ansigtet. Til NRK fortæller han nu, at hans hud på højre side af sit ansigt blev brændt af.

Han havde store skorper ned over ansigtet. Særligt ved ørerne. Det hvide i hans ene øje var rødt, hans hud var plettet, der var sår ned over hans læber, og hans ansigt havde flere mærker. Mærker, som man ikke vidste, om de ville forsvinde igen. Han kunne være blevet blind.

»Jeg forstod virkelig ingenting. Jeg lukkede øjnene, tog mig til hovedet og rullede rundt. Jeg vidste, at noget forfærdeligt var sket. Det sværeste var, da jeg sad på alle fire og havde fået brandslukket hovedet. Jeg havde brændt mig i ansigtet. Tiden derfra, ind i ambulancen og til jeg fik bandagen af, var det hårdeste. Jeg vidste ikke, hvor slemt det var,« siger han til VG.

Den dag i dag - godt to måneder senere - ser hans ansigtsskader bedre ud, og han er klar til at stå på scenen igen denne sensommer med teaterforestillingen 'Peer Gynt'. Men fordi den bliver fremført på en udendørsscene i Galå, kan han ikke øve udenfor under solen med de andre, da hans hud endnu ikke kan tåle de skarpe stråler. Først sent om aftenen, når solen ikke er så skarp, kan han øve med resten af holdet.

Men han ved, at det kunne være endt meget værre.

»Jeg har været meget heldig. Jeg kunne have indåndet flammerne og fået dem ned i min hals, og så havde skaderne været meget større,« siger han til NRK.

Tusen tusen tusen takk for all støtte og kjærlighet jeg har fått fra familie, leger, fans, kollegaer, og venner. Det er uvurderlig. Jeg leges bra og forhåpentligvis blir jeg helt god igjen. Jeg har tross alt vært heldig, det kunne gått mye værre. Håper bransjen og alle kan lære av dette. Vi er sårbare og må ta vare på hverandre. Alle sammen. Kos dere i sola og pas på hinanden (for meg) ❤️Jakob Et opslag delt af Jakob Oftebro (@oftebrojakob) den 28. Maj, 2018 kl. 3.47 PDT

Den norske skuespiller gav første gang lyd fra sig halvanden uge efter ulykken. Dengang sendte han en hilsen til sine venner og fans på sin Instagramprofil:

'Tusind, tusind tak for al den støtte og kærlighed, jeg har modtaget fra familie, læger, fans, kollegaer og venner. Det er uvurderligt. Det går godt, og forhåbentlig bliver jeg helt god igen. Jeg har trods alt været heldig, det kunne være gået meget værre. Håber, branchen og alle kan lære af dette. Vi er sårbare og skal passe på hinanden. Alle sammen. Nyd solen og pas på hinanden (for mig)', skrev han i slutningen af maj.