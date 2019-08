Da TV3 torsdag afholdt pressemøde for den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen', havde vært Jakob Kjeldbjerg lidt usædvanligt hele familien under armen.

Den snart 50-årige tv-vært er altid i godt humør, men for tiden er der ekstra meget at smile ad. På pressemødet kunne han nemlig prale med, at hans yngste datter er sprunget ud som popsangerinde.

Familien Kjeldbjerg bor til daglig i Frankrig, og her imponerede 15-årige Maria Kjeldbjerg allerede for to år siden, da hun stillede op i den franske udgave af tv-talentshowet 'Voice Junior'.

Nu har Maria fået et samarbejde op at køre med den danske producer Carsten Mortensen alias Mintman, der blandt andet står bag Outlandish-hittet 'Aicha', hvilket indtil videre er blevet til debutsinglen 'Stronger You'.

Sophia, Maria og Jakob Kjeldbjerg. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Sophia, Maria og Jakob Kjeldbjerg. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Det er sgu spændende. Jeg er så stolt,« lød det fra Jakob Kjeldbjerg, som tilføjede, at hans ældste datter, Sophia, derudover lige er blevet optaget på det prestigefyldte Cambridge University i England.

»Nu flytter begge mine piger til England lige om lidt. Den ene for at forfølge en sangkarriere – den anden for at studere. Så kommer lillemor og jeg til at gå alene rundt i vores franske palæ,« fortalte Jakob Kjeldbjerg med et smil.

I sin selvbiografi 'Survivor', der udkom sidste år, fortalte han, hvordan han selv igennem først sin fodbold og siden tv-karriere har kæmpet med præstationsangst. Det er selvfølgelig også noget, han har talt med sine døtre om.

»I høj grad Maria, som var med i 'Voice Junior' foran fem millioner tv-sere. Det er virkelig noget, vi har talt med hende om. Men hun er så dygtig. Hun har selv skrevet sine sange. Hun har ikke noget pladeselskab endnu, men hun er også kun 15, så det er også for tidligt.«

Jakob Kjeldbjerg joker med, at han nu kan komme til at 'knalde mere med konen' derhjemme – som modsat glæder sig til en masse romantiske gåture.

»Ej, det skal I ikke skrive. Eller det styrer I selv. Jeg bliver 50 til oktober og er bare en stolt og lykkelig far.«

Han afviser at holde en stor 50-års fødselsdag, da han bruger al sin tid på sine piger, forklarer han.

»Jeg er ligeglad med det der 'curlingfar'-begreb, jeg nusser om dem, så meget jeg kan.«

Om den kommende sæson af 'Robinson Ekspeditionen' kan han på vanlig begejstret vis afsløre, at det bliver 'den vildeste nogensinde'.

»Jeg fik gåsehud af at se traileren. Det sidder bare helt inde under huden på mig. Det er så forbandet autentisk, og vi ved aldrig, hvad der kommer til at ske, når vi står med et nyt hold.«

Modsat sidste år har man i denne omgang skåret deltagerantallet ned til 22. I stedet for tre sætter man i første omgang kun to hold. Så lærer man deltagerne bedre at kende, forklarer han.

»Konkurrencerne bliver også meget større. Det bliver det vildeste,« griner Jakob Kjeldbjerg, der ikke kan love, at alle deltagere holder hele vejen igennem.

Han har tidligere skældt ud på svage 'Robinson'-deltagere, som har givet op for tidligt. Det kommer han formentlig til at gøre igen.

»Sidste år blærede jeg mig med, at der ikke var nogen, der gav op, men det er ikke sikkert, vi kan det i år. Det er jo bare det hårdeste program, der findes.«

Jakob Kjeldbjerg tilføjer, at han aldrig selv ville turde tilmelde sig programmet, da han ved, hvor hårdt det er.

Den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen' begynder mandag. Hør Maria Kjeldbjergs debutsingle, 'Stronger You', herunder: