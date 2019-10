Robinson-værten, Jakob Kjeldbjerg, runder et skarpt hjørne, og i den anledning gør han status over en lang karriere, der både har budt på op- og nedture.

»Sæt i gang!«

Du kender ham som den råbende tv-vært, der ikke kan fordrage 'kvittere', når tingene spidser til hvert efterår i 'Robinson Ekspeditionen' på TV3.

Men vidste du også, at den populære tv-vært har en tidligere professionel fodboldkarriere og et kort ophold på jurastudiet på cv'et?

Jakob Kjeldbjerg fylder 50 år, og nu ser han tilbage på en lang karriere med blandt andet 15 år som vært på 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: (PR-foto/TV3) Vis mere Jakob Kjeldbjerg fylder 50 år, og nu ser han tilbage på en lang karriere med blandt andet 15 år som vært på 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: (PR-foto/TV3)

Hvis ikke, så er du nok ikke den eneste, for der er meget at holde styr på, når Jakob Kjeldbjerg sætter ord på et liv, der har været præget af store ambitioner, en masse gåpåmod og en hulens masse fart.

Og fart er der da også over fødselaren, da B.T. fanger ham på telefonen, mens han er på vej til lufthavnen i Nice, Frankrig, der ligger tæt på byen Grasse, hvor han og hustruen, Christine, bor.

»Jeg har en følelse af enorm tilfredshed, selv om jeg runder et skarpt hjørne. Jeg er et rigtig godt sted i mit liv – både privat og professionelt, og så er det altså svært at bevare pessimismen,« fortæller han, mens kursen er sat mod en forlænget weekend i London.

Jakob Kjeldbjerg har valgt at fejre sin fødselsdag på de britiske breddegrader, fordi det er her, døtrene bor i øjeblikket.

Jakob Kjeldbjergs blå bog Alder: 50 år. Født: Frederiks, en by sydvest for Viborg. Ægtefælle: Gift med Christine Kjeldbjerg siden 1998. Børn: Sophia og Maria på hendholdsvis 18 og 16 år. Bopæl: Grasse i Sydfrankrig. Job: Vært på 'Robinson Ekspeditionen' og Divaer i junglen' på TV3. Tidligere vært på fodboldmagasinet 'Onside'. Fodboldkarriere: Holstebro BK, Viborg FF, Silkeborg IF, Chelsea FC (52 kampe, 2 mål) og det danske fodboldlandshold (14 kampe, 1 mål).

»Det springende punkt for mig er, at min familie har det godt. Jeg kan mærke på min kone og mine døtre, at de virkelig trives med det, de har gang i,« siger han om 'de første 50 år', som han selv kalder dem:

»Når familien har det godt, har jeg det godt, og når alt bare spiller, så bliver alderen jo bare et tal for mig.«

Døtrene, Sophia og Maria, flyttede i sommer til England, hvor en tilværelse på henholdsvis University of Cambridge og kostskole medfører et enormt savn hos deres far.

»Jeg savner mine piger helt vildt. Og så savner jeg mine forældre, hvor det piner mig, at jeg ikke ser dem mere, end jeg gør,« forklarer dagens fødselar.

Jakob Kjeldbjerg i hjemmet i Grasse, Sydfrankrig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Jakob Kjeldbjerg i hjemmet i Grasse, Sydfrankrig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

'Robinson kan noget, som intet andet kan'

Ud over en rund fødselsdag kan Jakob Kjeldbjerg fejre 15-års jubilæum som vært på 'Robinson Ekspeditionen', der i øjeblikket er i fuld gang på TV3.

Og hvor blev de 15 år lige af? Det spørgsmål stiller han ofte sig selv.

»Det er godt nok gået stærkt. Jeg er meget ydmyg og taknemmelig over at have været en del af det her projekt i så mange år, og jeg har stadig en indre ild, hvor jeg brænder for at skubbe, presse og støtte deltagerne i Robinson,« siger han.

Robinson-formatet er det realityprogram, der har kørt i længst tid på verdensplan, og i år er det 21 år siden, at programmet blev sendt på dansk tv første gang.

Når man er skadet, bliver man bare ligegyldig Jakob Kjeldbjerg om sin skadeperiode i Chelsea FC

Og ifølge programmets vært kan Robinson noget helt, helt særligt.

»Robinson kan noget, som intet andet kan. Det er følelser, drama og taktik på højeste klinge. Det er helt almindelige mennesker, som seerne kan identificere sig med, og det er det, der er med til at gøre det så vanvittig godt,« fortæller han.

De seneste 15 år har jobbet som vært betydet, at han skal være væk fra familien i mere end 2½ måned ad gangen, men det er dog ikke noget, der får ham til at overveje et karrierestop:

»Jeg savner selvfølgelig familien, når jeg er væk, og det er da også vildt hårdt, men det er ikke noget, der får mig til at stoppe i værtsrollen. Jeg har levet et liv i overhalingsbanen, hvor jeg qua jobbet som vært har sagt og gjort nogle ting, som også har givet mig nogle hug på vejen, men det lever jeg med.«

50-årige Jakob Kjeldbjerg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere 50-årige Jakob Kjeldbjerg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Når fodbolddrømmen bliver et mareridt

Inden livet bød på et job som en af TV3's mest profilerede frontfigurer, levede Jakob Kjeldbjerg en tilværelse som professionel fodboldspiller i den bedste engelske række.

På en treårig kontrakt med London-klubben Chelsea FC havde den forsvarsspilleren et liv, som de fleste unge fodboldspillere drømmer om.

Men drømmen sluttede brat, og livet som professionel fodboldspiller viste sig fra sin værste side, da Kjeldbjerg blev skadet, og det, han havde brugt hele livet på, blev et mareridt for ham.

»Jeg havde slidgigt i mit knæ som 27-årig, og da dommen fra lægen kom, røg jeg helt ned i kulkælderen. Lægen spurgte mig, om jeg havde overvejet, hvad jeg skulle lave efter fodbold. Det var ligesom hans kyniske måde at sige det på. Jeg var færdig som fodboldspiller,« fortæller han.

Jakob Kjeldbjerg (tv.) i kamp for Chelsea FC mod Manchester United i 1993. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Jakob Kjeldbjerg (tv.) i kamp for Chelsea FC mod Manchester United i 1993. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Skadeperioden fyldte alt i det sidste år af Kjeldbjergs kontrakt, og en status som skadet fodboldspiller er ikke noget, man har lyst til at opleve, forklarer han:

»Når man er skadet, bliver man bare ligegyldig. Lidt ligesom et stykke dødt træ. Du er der, men du er ikke til gavn, og det giver en følelse af afmagt og ligegyldighed. Det er kun dem, der skal skaffe point i weekenden, der betyder noget.«

Skaden betød, at han måtte opgive fodboldkarrieren, og selv om det var et hårdt slag i ansigtet, var det samtidig en lettelse for ham.

»Fodbold hang mig langt ud af halsen på det tidspunkt, og det blev min legitime vej ud af det, da jeg fik muligheden for at ryge under Carsten Werges vinger i 'Tipslørdag'. Herefter blev jeg bare grebet af at lave tv, og jeg kan ikke forestille mig at lave noget andet,« lyder det afslutningsvis fra Jakob Kjeldbjerg, inden han skal igennem sikkerhedstjekket i den franske lufthavn.