Han måtte hente sine døtre hjem fra England i sidste weekend, og han er fortsat bekymret for sine gamle forældre i Midtjylland.

Men i Frankrig, hvor tv-værten Jakob Kjeldberg er i tvungen karantæne, føler han sig tryg trods den franske regerings voldsomme tiltag. Han håber nu at den danske regering - og ikke mindst det danske folk - vil følge trop, så smittekæden kan brydes én gang for alle.

»Tænk, at man skulle have en Dronning til at hanke op i folk. Det er trist og forargeligt, at folk ikke kan forstå, de skal blive hjemme,« siger den danske tv-vært, der har boet i Sydfrankrig de seneste 14 år.

Jakob Kjeldberg, hans kone og deres to døtre har været i karantæne siden tirsdag klokken 12, hvor Frankrigs præsident Emmanuel Macron indførte udgangsforbud.

(Arkivfoto) Jakob Kjeldberg i hans hus i Nice. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere (Arkivfoto) Jakob Kjeldberg i hans hus i Nice. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Her nåede familien lige at handle, inden landet lukkede ned, og først fredag formiddag har Jakob Kjeldberg igen kunnet forlade sit hjem.

Bevæbnet med en underskrevet formel, hvor tv-værten sværger på tro og love, at han kun vil køre ud efter fornødenheder til familien, og at han i øvrigt ikke har nogen andre med i bilen.

På vejen derhen så han en mand, der var ved at gå tur med sin hund, og som blev stoppet af politiet, og nu stod og pegede febrilsk på en bygning i nærheden.

»Man må kun forlade sit hjem i en radius på to kilometer. Og har man ikke gyldig grund til at gøre det, får man en bøde på omkring 1000 danske kroner. Og de mener det altså. Jeg kender flere, der har fået en bøde for at være for langt væk fra deres hjem.«

Selvom det lyder volsomt, så er Jakob Kjeldberg glad for det drastiske tiltag. Han synes til gengæld, at den danske regerings forbud mod at forsamle sig mere end ti personer er en mærkelig, slap mellemvej.

»Stod det til mig, som stadig har ældre forældre boende i Midtjylland, som jeg kan blive bekymret for, så kunne regeringen godt gå hårdere til den. Når de sætter et maks på ti personer, går der børnehave i den. Så prøver man at udfordre det. Vi mennesker er dybest set egoister, så hvis reglerne kan misforstås, så gør vi det,« siger Jakob Kjeldberg.

Selvom han ikke bor i Danmark, følger han med i, hvad der sker i hjemlandet. Og han er især forarget over, hvordan folk bøjer anbefalingerne og mødes i parker for at hygge sig i solen.

»Jeg bliver næsten 'Robinson'-ophidset og får lyst til at skælde ud,« siger Jakob Kjeldberg med henvisning til sit værtsskab på TV3-programmet 'Robinson Ekspeditionen', hvor han især er kendt for sin hårde tone over for deltagerne.

(Arkivfoto) Jakob Kjeldberg i hans hus i Nice. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere (Arkivfoto) Jakob Kjeldberg i hans hus i Nice. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men Danmark er ikke det eneste land, der kunne lære noget af Frankrig skrappe regler, mener han. I sidste weekend var Jakob Kjeldberg og hans hustru i England for at hente deres to store piger på 16 og 18.

Den ene havde netop færdiggjort et semester på Cambridge Universitetet, mens den yngste havde to uger tilbage på en kostskole, inden hun kunne komme hjem til Frankrig og holde påskeferie.

Det var egentlig meningen, forældreparret bare skulle have besøgt den yngste. Men hun kom altså med hjem før tid, fortæller tv-værten.

»I London virkede det ikke helt som om, folk havde fattet alvoren. Så det var simpelthen et spørgsmål om, at vi havde mere tillid til den franske metode med at slå hårdt ned. Og det viste sig at være godt, for nu har de lukket skolerne ned i England.«

Så nu slapper hele familien af i haven i Grasse uden for Nice. De kan ikke gøre andet.

Jakob Kjeldberg skulle i næste måned have lavet optagelser til 22. sæson af 'Robinson Ekspeditionen', men de er foreløbig udsat tre måneder grundet den aktuelle verdenssituation.

Hans hustru, som er fitness-instruktør, arbejder hjemmefra, hvor hun nu tilbyder undervisning via internettet.

»I den tid, vi lever i, kan man heldigvis finde mange løsninger. Men ellers tager vi bare dagene én ad gangen,« siger Jakob Kjeldberg fra sin karantæne.