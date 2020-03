»Jeg går hele tiden og er nervøs for, at der skal ske noget.«

Efter han er blevet far, har skuespiller Jakob Fauerby opdaget en ny lykke, men den medfølgende angst er kommet bag på ham.



Hvad har det givet dig at blive far?

»Det har helt klart givet mig en følelse af lykke, som jeg ikke kendte før. Og så har det samtidig introduceret en hel ny angst i mit liv, for jeg er simpelthen så bange for, at der skal ske hende noget. Det er jo et kæmpe ansvar, som man har!«

Din mand Anders, du og jeres fælles veninde Rebecca har valgt at få et barn sammen - hvorfor lige jer tre?

»Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle have børn sammen med andre. Rebecca er min bedste veninde, og fra vi mødtes første gang, har vi været venskabsforelskede. Det slog klik den dag. Vi havde det så sjovt sammen og blev enormt hurtigt fortrolige. Vi har det alle tre sådan, at der er mennesker i vores liv, som vi selv vælger – og det har vi gjort med hinanden. Vi holder jul sammen, fejrer fødselsdage og alt det, som normalt er noget meget familieagtigt.«

Hvordan har det fungeret at være tre forældre?

»Det fungerer upåklageligt – men nu har vi også fået et præmiebarn, haha. Det siger alle forældre nok, men hende her er – altså helt fuldstændigt objektivt – et fantastisk barn. Hun er stærk, sund og sover godt. Hun er mild og smiler meget. Men ud over det er vi jo tre sæt hænder altid, og det gør bare det hele nemmere, når man har et lille barn.«

»Den eneste lille udfordring, som vi har haft, er, at vi primært er hos Rebecca. Hverdagen fungerer ligesom hos hende, og der kan jeg da godt mærke, at jeg indimellem har lyst til at være hjemme. Men sådan er det bare lige nu, og når vi er sammen, så føles det bare helt rigtigt – ingen tvivl! Så vi har ikke rigtig haft nogle udfordringer med at være tre forældre, men det skal nok komme. Haha.«

Hvad er kommet bag på dig ved at blive far?

»Angsten, tror jeg. Altså, jeg kan blive kørt helt ud af den, når jeg synes, at det ser ud, som om hun ikke trækker vejret. Jeg går hele tiden og er nervøs for, at der skal ske noget. Men jeg synes faktisk, at vi er faldet godt ind i forældrerollen, og det hele virker meget naturligt. Og den der frygt for, om man er tilstrækkelig, den lille skepsis er nok meget sund at have.«

Hvordan vil du kombinere livet som far med livet som skuespiller på scenen?

»Det gode ved min karriere er, at selvom jeg har perioder, hvor jeg har travlt, så har jeg også perioder, hvor jeg ikke har så travlt. Og så har vi skuespillere jo ofte skæve arbejdstider, så når jeg for eksempel spiller om aftenen, har jeg jo tid om dagen. Der kan det være mig, som kan aflevere og hente og være sammen med hende om eftermiddagen. Når jeg så tager afsted til arbejdet om aftenen, er der to andre forældre hjemme.«