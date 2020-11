Skuespiller Jakob Fauerby er testet positiv for corona. Det samme er hans ægtemand, Anders Fauerby.

Det bekræfter den tidligere 'Vild med dans'-vinder overfor B.T.

»Jeg er chokeret. Jeg havde ikke regnet med det, for jeg har ikke haft nogen symptomer.«

Fauerby fortæller, at han blev lyntestet i forbindelse med et job, han skulle have udført. Skuespilleren skulle have lavet noget værtstræning, men det blev der ikke noget af.

Den 43-årige Fauerby har lagt et opslag på Facebook om sin positive test, hvor han på det vedhæftede billede ser ud til at have det godt efter omstændighederne.

'Anders Fauerby og jeg har fået corona og er hjemme i isolation. Vi har det godt og var også lidt bagud med nogle fede serier,' joker han, inden han opfordrer folk til at passe på sig selv

»Min mand kom og hentede mig, og så blev han også testet,« siger skuespillerinden.

Trods den symptomfri tilstand har den positive test været en svær pille at sluge. Fauerby havde flere jobs planlagt, og dem er han ked af at skulle melde afbud til.

»Jeg skulle med Platt-form (satiregruppe som Fauerby har sammen med Laus Høybye og Mille Lehfeldt, red.) have overrakt en pris ved TV 2 Charlie-showet 'Året der gak'. Og det er så ærgerligt, vi har måttet aflyse,« siger han.

Med selvsamme satiregruppe har Fauerby for nyligt været aktuel med en video, som tog gas på en stærkt debateret kunsthappening.

Gruppen har nemlig gjort grin med sagen, hvor en lektor fra Det Kongelige Danske Kunstakademi var med til at smide en buste af Frederik V. i havnen som et opråb om at tage et opgør med Danmarks koloniale fortid.

Videoen fra satiregruppen har haft stor succes, og den gik viralt, men nu er Fauerby fanget på sofaen, hvor han skal passe sin sygdom.

For nyligt måtte Faurbys tidligere dansepartner Silas Holst gå glip af et af årets programmer af 'Vild med dans'. Også på grund af corona.

Han og danser Karina Frimodt havde nemlig været sammen med en smittet og måtte blive hjemme med sikker afstand til de andre deltagende.

»Jeg skulle have været inde og se ham og Nukâka (Coster Waldau, red.) danse den aften, men det blev så ikke til noget. Og så i aften skulle jeg igen have været derinde, så jeg er virkelig ærgerlig over det. Men det må betyde, at jeg kommer med og ser finalen,« lyder det fortrøsningsfuldt fra ham.