For deltagerne i 'Vild med dans' fylder programmet det meste af deres liv i øjeblikket, men for Jakob Fauerby er det snart noget helt andet, der bliver det primære fokuspunkt.

Han skal nemlig være forælder sammen med sin mand, Anders Fauerby, og deres fælles veninde Rebecca Sølvsteen.

»Det bliver en pige om en lille måneds tid, og det er fantastisk. Vi glæder os helt vildt,« fortæller 42-årige Jakob Fauerby, da B.T. fanger ham mellem dansetræningerne.

Barnet kommer til at vokse op i en regnbuefamilie, og for de tre kommende forældre har den konstellation været besluttet i lang tid.

Skuespiller Jakob Fauerby skal være far. Foto: Søren Bidstrup

»Vi har i mange år talt om at få et barn, og Anders og jeg har aldrig været i tvivl om, at det skulle være med Rebecca, hvis vi skulle have et barn,« siger 'Vild med dans'-deltageren og tilføjer:

»Vi ved ikke endnu, hvordan vi kommer til at dele forældreskabet, men planen er, at vi ser tiden an, og så bestræber vi os på at have en ligelig fordeling.«

Fødslen kommer på et tidspunkt, hvor Jakob Fauerby, hvis han når så langt, skal forsøge at overbevise danskerne om sine evner på dansegulvet sammen med dansepartneren Silas Holst, og den timing har den 42-årige skuespiller da også tænkt en del over.

»Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker, hvis jeg kommer langt i ‘Vild med dans’, men ét skridt af gangen. Vi er jo tre om barnet, så det skal nok gå,« lyder det fra ham.

Fredag aften var Silas Holst (tv.) og Jakob Fauerby (th.) sammen på gulvet for første gang i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Den forestående fødsel må dog helst ikke gå i gang på ét bestemt tidspunkt, fortæller Jakob Fauerby til B.T.:

»Jeg håber ikke, vandet går fredag aften klokken 20, for jeg er kontraktligt bundet til at danse på det tidspunkt. Jeg vil meget gerne være til stede under fødslen, men hvis det skulle ske under programmet, så må jeg hoppe i en taxa bagefter. Der er ikke så meget andet at gøre.«

I fredags havde sæson 16 af 'Vild med dans' premiere, hvor Jakob Fauerby og Silas Holst scorede flest point af alle parrene, og reaktionerne har efterfølgende været overvældende for dem.

»Folk er så positive, og de skriver alt lige fra 'super fedt' og 'godt danset' til private historier fra deres eget liv,« afslutter han.