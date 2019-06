Jakob Fauerby kom til verden i 1977 og voksede op som homoseksuel i 80'erne og 90'erne, og dér vrimlede det ikke ligefrem med folk, man kunne identificere sig med, i medierne.

»Jeg vil gerne have, at unge kvinder og mænd kan spejle sig.«

Sådan siger han om beslutningen om, at han nu stiller op som den ene halvdel af et mandligt dansepar i TV2's populære underholdningsprogram 'Vild med dans', blev truffet.

»Jeg synes, det kunne være vildt sjovt at danse med en mand, og det var de egentlig med på,« fortæller skuespilleren.

»Jeg er stolt af, hvis jeg kan være med til, at der er en ung mand eller kvinde derude, som føler sig genkendt,« siger skuespilleren.

Han glæder sig helt vildt til at skulle danse i programmet, som han har hørt er en fest, men han er også spændt på, hvordan det kommer til at gå, når de nu er to mænd, der skal danse sammen.

»Jeg er nok lidt nervøs for, om jeg ender med at skulle lære dobbelt, for der er jo alt det med at skulle føre, men også blive ført,« siger han.

Skuespilleren er glad for, at han skal danse sammen med Silas Holst, som er tilbage efter en pause på fem år fra det populære tv-program.

Med to andefødder for enden af benene understreger Fauerby, at han regner med, at der bliver brug for Holsts store talent.

Hjemme er skuespillerens ægtemand med på idéen. Tingene skulle lige tales igennem, men så var der også kun klar melding fra hjemmefronten. 'Af sted med dig,' lød det.

Nu glæder Fauerby sig bare til at komme i gang med 'Vild med dans'.

»Man skal ikke underkende, at det er et af Danmarks største tv-programmer,« siger han og fortæller om portrætteringen af LGBT-personer, dengang han voksede op:

»Der er jo milevidt fra 1989 til 2019. Hvis man hørte om LGBT-personer i medierne dengang, så var det jo ofte, fordi de var døde.«

Han nævner dog Anne Linnet som en inspirerende kendt person.

»Jeg har altid været kæmpefan, og jeg har alle hendes plader,« fortæller han.

Hos TV2 er de også glade for, at de kan vise noget mangfoldighed på deres dansegulv.

»Vi vil gerne være med til at vise, at par findes i alle mulige udgaver;« siger underholdningsdirektør Thomas Richardt Strøbech og uddyber:

»De er jo et dejligt par.«

Han fortæller, at det var Fauerby selv, som satte betingelsen at danse sammen med en mand.

»Jeg synes, det er rigtig fint. Det er meget tidssvarende, at to mænd kommer til at danse sammen.«

Thomas Richardt Strøbech er glad for, at beslutningen giver noget tyngde til et underholdningsprogram, som når ud til mange mennesker.

Normalt bliver parrene ikke meldt ud drypvis, men fordi man var nødt til at undersøge, om der var en dansemakker, som var klar på at danse mand med mand, så bliver parret allerede meldt ud nu.

Silas Holst var den første, der blev spurgt, og han sagde ja med det samme.

»Jeg glæder mig helt vildt, men det er også endnu mere vigtigt for mig, at vi gør det godt,« siger han om det at skulle vise, at to mænd sagtens kan danse sammen som par og gøre det godt.