Jakob Fauerby og Silas Holst er blandt favoritterne til at vinde årets udgave af 'Vild med dans'.

De er samtidig det første mandlige par nogensinde, der danser sammen i programmet, og det er blevet bemærket i hele verden.

Efter fredagens show fortalte de to dansere til B.T., at de har fået henvendelser fra udlandet på de sociale medier:

»Vi har fået nogle amerikanske venneanmodninger. Og nogle australske og israelske, som vi jo ikke har været venner med før.«

Jakob og Silas overraskede alle, da de dansede med bind for øjnene. Foto: Martin Sylvest Vis mere Jakob og Silas overraskede alle, da de dansede med bind for øjnene. Foto: Martin Sylvest

Jakob Fauerby fortæller, at han har modtaget flere beskeder fra USA:

»Jeg har fået nogle beskeder fra Tom i Kentucky. Meget fine og rørende beskeder. Det er da smaddersjovt.«

Silas Holst siger, at beskederne ikke kun er en ros til danseparret, men til hele Danmark:

»De nævner hele vores land, hvilket jo er rigtigt fedt, at Danmark sådan er et liberalt land, der går foran og viser vejen for mange andre. Det synes jeg er vidunderligt fedt, at vi kan sende sådan et budskab sammen med Danmark.«

Både Jakob Fauerby og Silas Holst er stolte og glade over, at de kan være med til at vise, at det er i orden, når to mænd danser sammen.

»Vi er enormt stolte over, det bliver sådan en danmarksfølelse. Det er vi virkelig stolte af. Det er ret fedt.«

Selvom de to mænd er forbilleder flere steder end bare i Danmark, så har Silas Holst det stadig svært med at holde sin mandlige kæreste i hånden:

»Det er flere steder i København. Jeg tror, jeg er lidt bange for, at folk kigger dømmende på en, og så er det pludselig ikke så hyggeligt at holde i hånden.«

Silas Holst og Jakob Fauerby er blandt favoritterne til at vinde årets 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Silas Holst og Jakob Fauerby er blandt favoritterne til at vinde årets 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Parret overraskede hele det dansende Danmark, da de fremførte fredagens quickstep med bind for øjnene - og det har Silas Holst haft lyst til længe:

»Den var den første tanke, der kom flyvende til mig, da jeg fik af vide, jeg skulle være med i 'Vild med dans',« siger han til B.T.

Jakob Fauerby og Silas Holst er favoritter til at vinde 'Vild med dans' hos Danske Spil, hvor de giver odds 2,10.

Semifinalen finder sted fredag 22. november og kan ses på TV 2 fra klokken 20.00.