Det var en glad og omtumlet far, som var at finde på den røde løber fredag aften, inden 'Vild med dans' skulle starte.

Jakob Fauerby var få timer inden blevet far til en lille datter, og han var stolt, da pressen mødte ham.

»Hun er en dygtig lille pige, som med det samme ammede og løftede hovedet, og hun er perfekt.«

Sådan lød ordene fra faren, som kunne afsløre at både han og hans partner Anders var med ved fødslen, som tog en time og 25 minutter.

Klokken 14.24 om eftermiddagen kom datteren til verden, og skuespilleren, som har været storfavorit i 'Vild med dans' fortalte, at det havde været en kaotisk og dejlig oplevelse.

Og på grund af fødslen, så havde han heller ikke kunnet være med til generalprøven denne fredag.

Fødslen kom dog ikke i vejen for, at Fauerby skulle på gulvet denne aften og danse Slowfox med sin dansepartner Silas Holst.

Og skuespilleren kunne afsløre, at han ikke bare fældede én, men en hel del tårer, da datteren kom til verden.

Det er Jakob Fauerbys veninde Rebecca Sølvsteen, som er mor til den lille nye pige, som altså har fødselsdag 18. oktober.

Fauerby sagde desuden, at han ikke kunne beskrive med ord, hvordan det var at se sin datter for første gang.

»Det er det vildeste,« lød det fra ham. Han indrømmede desuden, at selvom han håber at fortsætte langt i programmet, så er fokus et lidt andet sted i aften.

Formentlig hos sin lille regnbuefamilie, der består af veninden Rebecca, ægtemanden Anders, og deres lille datter, hvis navn de holder hemmeligt indtil videre.