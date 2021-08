Jakob Fauerby er gift og far til en datter. Det er der ikke noget underligt i. At hans mand hedder Anders, og at hans datter har tre forældre, burde – ifølge den 44-årige skuespiller – heller ikke være et emne, der i 2021 påkalder sig opmærksomhed.

»Ingen blinker, når Jens Jørgen Spottag nævner, at han er gift med Tammi Øst. Men det opleves stadig, som om jeg deler noget meget privat, når jeg fortæller, at jeg er gift med en mand og har et barn.«

Jakob Fauerby sammen med sin mand, Anders, ved gallapremiere på filmen 'Pagten'. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Jakob Fauerby sammen med sin mand, Anders, ved gallapremiere på filmen 'Pagten'. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix. Foto: Thomas Sjørup

Indtil dét ikke længere er noget, der skurrer i nogens ører, bliver skuespilleren nødt til at tale højt om sin familie og sit liv.

Dét gør han, både når han i denne uge er vært ved EuroGames 2021, og når han spiller med i TV 2 Plays nye serie 'Rainbow' om børn, der vokser op i regnbuefamilier. Et udtryk, Jakob Fauerby ikke selv bruger:

»Jeg har fundet mit livs kærlighed og har giftet mig med ham, og jeg har barn med min bedste veninde. Vi har selv lavet det – det har ikke kostet samfundet en krone – så jeg har ikke lavet en regnbuefamilie. Jeg har 'bare' lavet en familie.«

At familierne med mor, far og far stadig vækker opmærksomhed, er for ham et bevis på, at der er alt for lang vej, før homoseksuelle kan være fuldstændig frie og åbne om deres kærlighed.

Derfor havde Jakob Fauerby én betingelse, da han i 2019 stillede op i 'Vild med dans'. Han ville danse med en mand. Kravet kostede ham både dødstrusler og hademail, men var nødvendigt.

»Jeg gjorde det, både fordi det at danse med en mand er mest naturligt for mig – det er jo det, jeg gør derhjemme – men også fordi det er vigtigt, at små piger og drenge, der sidder rundtomkring med en følelse af, at de er anderledes, måske endda forkerte, kan få et spejl og se, at det, de drømmer om – og føler – er helt okay.«

»Det handler om at vise, at verden er mangfoldig, at der findes mange måder at være lykkelig på – og at det hele kan lade sig gøre.«

Det billede manglede han selv, da han voksede op.

Jakob Fauerby og Silas Holst i finalen i 'Vild med dans' 2019. For første gang i verdenshistorien vandt to deltagere af samme køn dansekonkurrencen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst i finalen i 'Vild med dans' 2019. For første gang i verdenshistorien vandt to deltagere af samme køn dansekonkurrencen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger

»Da jeg var barn, var virkeligheden blandt homoseksuelle, at folk døde af aids. Det er ikke en repræsentation, jeg vil have. Jeg vil gerne vise, at det ikke længere er farligt at være homoseksuel.«

Efter afdansningsballet i 'Vild med dans' blev Silas Holst og Jakob Fauerby kåret som 'Årets par' ved Zulu Awards 2020 og som 'Årets LGBT+personer' ved Danish Rainbow Awards 2020.

»Havde jeg danset med en kvinde, var det ikke blevet noteret. Men fordi jeg dansede med en mand, blev det set som aktivisme,« siger han.

Som bekendt gik Silas Holst og Jakob Fauerby hele vejen, vandt konkurrencen og blev hyldet ikke bare for dansetrinene, men også for deres mod til at stå frem som homoseksuelle. For dét havde en pris.

Ingen mennesker, der står op om morgenen og tænker 'Føj for satan'... Jakob Fauerby

»Jeg fik dødstrusler i min indbakke. Det var voldsomt, at bare dét, at jeg dansede med en mand, fik folk til at skrive sådan til mig. Det kan jo ikke være mig, de hader – for de kender mig ikke.«

Han er overbevist om:

»Ingen mennesker står op om morgenen og tænker 'Føj for satan, han skulle skamme sig, den ko'. Det handler altid om noget andet.«

Derfor har Jakob Fauerby besvaret stort set alle hademail med invitationen: 'Hey, jeg er et rigtigt menneske. Kan vi ikke tale ordentligt sammen?'

Særligt én vred besked fra en kvinde gjorde indtryk. Hun skrev, at det var ulækkert, at to mænd skulle danse sammen. Jakob Fauerby svarede, og de begyndte at skrive sammen.

»Det viste sig, at hun selv havde en søn, der var trans. Han var født som pige, men er en mand. Vi havde en lang og fin kommunikation, og efter 'Vild med dans' skrev hun 'Tillykke' og fortalte, at hun – endelig – havde fortalt sine kollegaer om sin søn.«

På trods af dødstrusler og vrede kommentarer er Jakob Fauerby aldrig i tvivl om, at det er rigtigt for ham at stå frem som homoseksuel.

»Mange LGBT+ personer går stadig går stille med dørene, men at leve åbent og ærligt er den eneste måde at blive rigtig lykkelig. Derfor er jeg aktivist.«

Jakob Fauerby og Silas Holst med trofæet fra 'Vild med dans'. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst med trofæet fra 'Vild med dans'. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger

Indtil den dag ingen studser over, at en mand er gift med en mand, eller at en kvinde ændrer køn, er der brug for Priden, der i denne uge løber af stablen i København.

»Priden bliver først overflødig langt ude i en hypotetisk og utopisk fremtid.«

Til dem, der spørger: 'Hvorfor har vi ikke en hetero-pride', har Jakob Fauerby kun et svar:

»Træd ud i verden. Hver dag er en hetero-pride.«