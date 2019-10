Det er en tydeligt rørt Jakob Fauerby, som efter den store 'Knæk Cancer'-udgave af 'Vild med dans' kan gøre status over ugen.

»Det har været... faktisk en af de bedste uger i mit liv,« siger skuespilleren, mens han kigger på sin dansepartner, Silas Holst.

Han fortæller, at han har trænet med Holst, og derefter er han blevet kørt hjem af danseren, og så har der været tid til at sidde og kigge på hans datter.

Jakob Fauerby fortalte i aftenens program, at han har mistet sin mor til kræft, og at hans nyfødte datter, der blev født fredagen forinden, skulle opkaldes efter sin farmor.

Der er intet godt at sige om, at datteren ikke kommer til at møde sin farmor, slår han fast.

»Det er jo frygteligt. Jeg ville virkelig ønske, at Anna havde lært min mor at kende.«

»Jeg tror, de ville have fået rigtig meget ud af hinanden, og jeg ville virkelig have ønsket, at min mor kunne have fået lov til at prøve at være farmor,« lyder det videre.

Fra Silas Holst lyder det, at det er rart for ham, at Jakob Fauerby har de samme prioriteter, for han vil også gerne hjem og nyde sine børn, når han har fri.

»På den måde er vi det samme sted i livet,« lyder det fra danseren, der for nylig åbnede sit eget dansestudie.

Han og Jakob Fauerby er det første par i dansk 'Vild med dans'-historie, hvor begge parter er af samme køn.

De har klaret det godt, siden de startede i programmet, og har ligget i toppen igennem næsten alle afsnit.

Fredag aften blev der indsamlet mere end 21 millioner i forbindelse med 'Knæk Cancer'-udgaven.