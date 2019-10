Egentlig havde hverken Jakob Ellemann-Jensen eller Anne Marie Preisler den store interesse i at møde hinanden, da deres fælles venner forsøgte at sætte dem sammen.

Men gennem 'manipulation' lykkedes det alligevel at få stablet en blind date på benene - og derfra gik det hurtigt.

Det fortæller de to i et interview med Billed-Bladet.

Til ugebladet fortæller formanden for Venstre, 46-årige Jakob Ellemann-Jensen, at han til at begynde med ikke var interesseret, da nogle af deres fælles venner foreslog, at Anne Marie Preisler kunne være et godt match for ham, fordi han lige var blevet politisk ordfører, var alene med to børn og generelt bare havde travlt.

ARKIVFOTO af Jakob Ellemann-Jensen og Anne Marie Preisler ved Venstres ekstraordinære landsmøde i september. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO af Jakob Ellemann-Jensen og Anne Marie Preisler ved Venstres ekstraordinære landsmøde i september. Foto: Henning Bagger

Samtidig var 40-årige Anne Marie Preisler også skeptisk. Hun tænkte, det lød kedeligt med en politiker.

Alligevel lykkedes det:

»Nuvel, vores søde fælles venner manipulerende i bedste Kirsten Giftekniv-stil med de historier, de fortalte os hver især. Jeg fik at vide, at Anne Marie var super interesseret og virkelig gerne ville møde mig, og du (Anne Marie, red.) fik at vide, at jeg var fyr og flamme. Så det endte jo med, at de søde mennesker fik mig overtalt. Jeg ringede,« fortæller Jakob Ellemann-Jensen til Billed-Bladet.

For lidt mere end fire år siden mødtes de to derfor på en blind date i Kødbyen i København, hvor en øl blev til en middag, som blev til en snak til langt ud på natten.

Den dag i dag er parret gift.

Og for 15 måneder siden kunne de byde deres søn, Bjørn, velkommen til verden.

Fra et tidligere forhold har Jakob Ellemann-Jensen to børn:

Caroline på 15 år og Frederik på 18.