Brusebade er overvurderede.

I hvert fald hvis man spørger Hollywood-stjernen Jake Gyllenhaal.

Den 40-årige skuespiller gider nemlig ikke rigtig at gå i bad.

Det fortæller han i et nyt interview med Vanity Fair, hvor han besynderligt nok samtidig promoverer Prada-parfumen Luna Rossa Ocean.

Jake Gyllenhaal. Foto: Robyn Beck Vis mere Jake Gyllenhaal. Foto: Robyn Beck

»Jeg føler, at det bliver mere og mere unødvendigt at gå i bad,« siger Jake Gyllenhaal i interviewet og fortsætter:

»Jeg er enig med Elvis Costello i, at høflighed og dårlig ånde ikke får dig nogen vegne i livet, så det har jeg styr på, men jeg synes samtidig også, at det kan gøre en helt masse godt for din hud ikke at gå i bad. Vi bliver naturligt rene af os selv.«

Jake Gyllenhaal præciserer ikke, hvor ofte – eller sjældent for den sags skyld – han reelt går i bad.

Siden interviewet er udkommet, er det i den grad gået stærkt på sociale medier, hvor Jake Gyllenhaalls navn ligefrem har trendet som følge af hans badevaner.

Noget tyder da også på, at kendissers (manglende) hygiejne er det helt store i øjeblikket.

I hvert fald er det ikke mere end halvanden uges tid siden, at stjerneparret Ashton Kutcher og Mila Kunis tog overskrifterne, fordi de i en podcast afslørede, at de kun badede deres børn, når de var synligt beskidte.

Og både dengang som nu er internettet selvfølgelig gået helt amok med sjove og finurlige memes.

Se nogle af dem herunder:

If i ever run into Jake Gyllenhaal, Ashton Kutcher or Mila Kunis... pic.twitter.com/4GgAt2S1Dj — Prince Consuela Banana-Hammock (@svltedcaramel) August 7, 2021

this wasn't added with cgi, it was just jake gyllenhaal's natural odors pic.twitter.com/P7bVgEbvpd — via (@pixiedarko) August 6, 2021