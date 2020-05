Sangerinden Jada har haft noget nær en kometkarriere, som peakede, da hun tidligere på året blev udvalgt af Roskilde Festival til åbne Orange Scene til sommer.

Siden har corinavirusset indtaget Danmark - og resten af verden - og årets Roskilde Festival er blevet aflyst.

Det samme er den 27-årige sangerindes debut på landets største festivalscene.

Og det har gjort ondt, fortæller Emilie Molsted Nørgaard med kunstnernavnet Jada.

»Jeg gav mig selv lov til at sørge i 24 timer, hvor jeg bare græd og var ked af det,« siger Jada om aflysningen af Roskilde Festival.

»Det var en stor ting for mig. Og også for alle de andre kunstnere, der fik revet tæppet væk under sig, fortsætter hun.

Indtil videre har Jada 'ingen anelse' om, hvorvidt hun får lov til at åbne Orange Scene til næste år, men hun krydser alt, hun kan, lyder det.

Hun fortæller endvidere, at hun efter et døgns tid i sorg, hev fat i sig selv og begyndte at se fremad i stedet for at forblive i sorgen.

»Jeg måtte finde ud af, hvad jeg så skulle lave,« siger hun.

Og én af de ting, hun har fundet ud af at lave, er altså at synge i 'X Factor'.

»Jeg glæder mig helt vildt til at komme ind og synge med Alma,« lød det fra Jada kort før programmets start fredag aften.

»Det er altid spændende, om man smelter sammen, når man synger sammen, eller hvad man gør, og jeg føler virkelig, at Alma og jeg smelter sammen.