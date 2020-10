Popdronningen Jada ryddede i den grad bordet, da hun i weekenden vandt to ud aftenens tre priser til årets P3 Guld.

Det var dog ikke kun til prisuddelingen i Musikkens Hus i Aalborg, at den 27-årige sanger og sangskriver ryddede bordet.

Det har hun i den grad også gjort på P3's Facebookside, hvor hyldest-kommentarerne er strømmet ind de sidste par dage. Kommentarer, der hovedsageligt har fokus på Jadas krop.

'Jada, du er mega sej og en stor inspiration for alle piger, som har lidt former,' skriver en bruger for eksempel.

Jada. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jada. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Du er et kæmpe forbillede for mange unge kvinder, der måske har lidt på sidebenene . Du viser din smukke krop frem og er total selvsikker og hviler i dig selv. Du står ved din krop og viser, at man godt kan vise en naturlig rund, smuk krop frem,' skriver en anden.

P3's opslag er på tre dage blevet delt flere hundrede gange og har fået over 1.000 kommentarer, som altså hovedsageligt hylder Jada for sine runde former.

'Det er lige præcis dig, vi har brug for. Vores unge piger/kvinder kan møde andre idealer end Barbie-tynde piger uden hår,' skriver en bruger for eksempel.

'En megastor inspiration for alle de kropsforskrækkede teenagepiger, som ikke tror, at de er gode nok, bare fordi de selv synes, at de vejer 100 gram for meget,' lyder det fra en anden.

Jada. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Jada. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Også realitystjernen Irina Olsen har kommenteret P3's opslag. Irina Olsen skriver kort og kontant, at Jada er 'mega sej'. En kommentar, som i skrivende stund har fået intet mindre end 153 likes.

Det er ikke noget nyt, at Jadas figur får opmærksomhed.

Facebookopslaget på P3's Facebook er meget sigende krydret med en lille video, hvor Jada netop kommenterer sin egen krop og de - ofte negative - kommentarer, som hun får smidt i ansigtet.

»Så sidder jeg lige en morgen og tjekker Facebook og ser en masse kommentarer, som bare er mega ondskabsfulde,« siger Jada i videoen.

Jada. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Jada. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Her giver hun også eksempler på de »ondskabsfulde« kommentarer, og et af eksemplerne lyder, at personen er »glad for, Jade ikke crowdsurfer, da hun i så fald ville dræbe alle under sin vægt.«

»Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver virkelig ramt af en stor skam. Jeg skammer mig over, at jeg troede, at jeg kunne stille mig op på scenen og ikke få lort i hovedet,« siger hun i videoen, som kan ses i bunden af artiklen.

Jada vandt både hovedprisen, P3 Prisen, samt P3 Lytterhittet til weekendens P3 Guld, der blev afholdt i Musikkens Hus i Aalborg. Den sidste pris, P3 Talentet, gik til Ganger, som står bag de to album 'Mørk' og 'Tro'.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jada til de mange kommentarer på Facebook, men hun har ikke ønsket at medvirke i artiklen.