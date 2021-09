Millionæren og iværksætteren Jacob Risgaard er en travl forretningsmand. Nogle gange så travl, at det er gået ud over familielivet.

Da hans tvillingepiger var små, arbejdede han så meget, at han kun så dem få gange om ugen.

»Nu ser jeg dem nærmest hver dag. Men før, da de skulle sove ved 18-19-tiden om aften, så nåede jeg ikke hjem og se dem på andre dage end tirsdag og hver anden fredag og så i weekenderne,« fortæller 44-årige Risgaard i Radio 4-podcasten ‘Drømmesengen'.

»På alle de billeder, jeg har af dem, hvor de er baby, der sidder jeg med en mobiltelefon i hånden og kigger ned i den,« tilføjer Risgaard, der ud over at være medstifter og ejer af onlinebutikken Coolshop også er kendt som en af løverne fra DR-programmet ‘Løvens Hule’.

Synes du også, at du bruger for meget tid på mobilen, når du er sammen med dine børn?

Men tiden som fraværende far skal være slut nu. De seneste år har Jacob Risgaard besluttet sig for, at han vil være en mere nærværende far for sine nu ti-årige døtre.

»Jeg er også begyndt at prioritere at holde ferie samme med dem og være en god far, hvor det altid har stået på alt, hvad det kunne med arbejde,« siger han i podcasten og fortæller, at et af hans problemer er, at han har svært ved at sige fra, når han bliver inviteret til at medvirke i interview eller andre spændende ting.

Faktisk har han så svært ved det, at hans kæreste, Rikke Bielefeldt, nogle gange føler, at han er hendes tredje barn, fortæller han.

»Det gør fysisk ondt i maven på mig, hvis jeg skal sige nej til noget fedt,« siger Risgaard, der dog får lettere ved at prioritere familielivet i fremtiden.

Han har nemlig fået privatchauffør, så han kan bruge de mange timer i bil, når han skal fra møde til møde, på at få læst og svaret mails.

Desuden er familien ved at få opført et sommerhus på den spanske solkyst Costa del Sol, så det bliver lettere at holde ferie. Og det glæder Jacob Risgaard sig til:

»Jeg er egentlig glad på ferien, hvis jeg har en privat pool og en gin og tonic. Så får børnene en god far på ferien, som også siger ja til lidt mere, hvis jeg får to gin og tonic.«

Risgaard fortæller, at de har valgt at bygge sommerhuset på Costa del sol, da de kan komme dertil på kun tre timer med fly fra Frederikshavn, hvor familien bor.