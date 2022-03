Danskerne er efterhånden vant til, at der sidder en smilende nordjyde på venstreflanken, når 'Løvens Hule' glider hen over skærmen.

Men hvis det står til Jacob Risgaard, så bliver den syvende sæson – som netop er afsluttet – sidste gang, han er én af de fem løver.

»Det er alt for tidligt at sige, men hvis du spørger mig lige i dag, så nej,« siger han til B.T.

»Det er altid et dumt tidspunkt at spørge, mens 'Løvens Hule' kører, for der er jo et vanvittig stort arbejde i det bagefter, for det fortjener iværksætterne. De fortjener jo ikke bare min, men hele mit teams kærlighed – og specielt i starten, det første år eller to, så det er hårdt.«

Dermed er det altså ikke et helt definitivt nej til igen at være en del af 'Løvens Hule', og der kan ligge et mere optimistisk svar længere ude i fremtiden, når denne sæsons programmer har bundfældet sig og er kommet lidt på afstand, lyder det.

»Men som det ser ud nu, så er det det sidste afsnit af 'Løvens Hule' for mig,« siger Jacob Risgaard.

45-årige Jacob Risgaard kom med i 'Løvens Hule' fra femte sæson, men ved siden af har han også haft god fart på sit eget holdingselskab, JR HOLDINGS ApS.

Det kunne således i 2021 levere et rekordregnskab med en indtjening på 121 millioner kroner.