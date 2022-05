Han er vant til at være på skærmen, når han optræder som en af de fem løver i DRs 'Løvens hule'.

Men nu er det en ny, uvant rolle, som Jacob Risgaard skal indtage foran kameraet.

Han springer nemlig ud som skuespiller i en ny, dansk komediefilm. Det afslører han i et opslag på Instagram.

'I dag får jeg sat et kæmpe X på min Bucket List,' skriver han og fortsætter.

'Barbara Topsøe Rothenborg er instruktør på den kommende danske komediefilm 'Bytte Bytte Baby' og gav mig chancen for at spille med. Heldigvis skal jeg bare spille mig selv, så det kan jeg med nød og næppe finde ud af.'

Han indrømmer dog også, at han er smule nervøs over at skulle spille over for skuespillerne Katinka Lærke Petersen, som er kendt fra blandt andet TV 2-serien 'Overleverne', og Mille Dinesen, som har en lang og succesfuld skuespilkarriere bag sig.

Det er dog ikke, fordi han kommer til at optræde i scene efter scene.

Til Her & Nu fortæller han, at det bliver til én scene og en kort replik.

Her fortæller han også, at han har kendt Barbara Topsøe Rothenborg, som spillede Nana i den populære børneserie af samme navn, i mange år.

»Jeg synes, komedier er noget af det, vi i Danmark, er bedst til. Så da Barbara tilbød mig en lille rolle i sin film, sprang jeg til.«

Og han er så absolut klar til at trække i 'skuespillerarbejdstøjet' nok engang, hvis muligheden i fremtiden byder sig.

Det er mere tvivlsomt, om danskerne fremover også får lejlighed til at se mere til Jacob Risgaard i 'Løvens hule'.

Ved seneste sæsonafslutning af det populære program fortalte Coolshop-ejeren, at han ikke forventede at tage endnu en tørn med programmet.

»Det er alt for tidligt at sige, men hvis du spørger mig lige i dag, så nej,« sagde han til B.T. i marts.

»Men som det ser ud nu, så er det det sidste afsnit af 'Løvens hule' for mig.«