Mette Neerup Mariager var den første iværksætter i torsdagens afsnit af 'Løvens hule' på DR, og hun fortalte, at hun har været ramt af stress.

Noget, som nogle af løverne kunne nikke genkendende til. Blandt andre Jacob Risgaard, der er medejer af Coolshop.

»Jeg kender til stress. Jeg har selv været nede og ligge i løbet af min karriere. Det må jeg indrømme,« siger han til B.T.

42-årige Risgaard tilføjer, at det er vigtigt, at man lytter til sin krop, når den sender nogle signaler:

»Mange af os iværksætter starter, mens vi er helt unge. Og når du er 20 år, så kan du arbejde i rigtig mange timer i træk uden at mærke noget,« siger han og fortsætter:

»Men du bliver ældre og ældre. Pludselig er man 40 år, og det betyder, at kroppen ikke kan klare det samme pres som før, og det skal man respektere.«

Jacob Risgaard siger, at han i dag generelt har mere respekt for, hvordan han bruger sin tid og sin krop, når han arbejder i løbet af en dag.

Men der er ingen tvivl om, at han stadig har travlt.

Jacob Risgaard kender selv til stress. Foto: DR Vis mere Jacob Risgaard kender selv til stress. Foto: DR

Medejeren af Coolshop gav B.T. en smagsprøve på, hvordan en lang og travl dag kan se ud i hans liv:

»Jeg kan starte med et møde i Køge, hvorefter jeg kører direkte til København for at deltage i 'Aftenshowet' og herefter direkte ud på DR for chatte med seerne efter 'Løvens hule', inden jeg slutter af med et møde klokken 23,« fortæller Jacob Risgaard.

Den 42-årige iværksætter fortæller, at en virksomhedsopgave kan være at flyve til Miami for at lave forretninger i et døgn.

»Og så kommer du hjem, og du kommer næsten ikke ud af flyet, før du skal stige ind i en bil, der holder klar for at køre dig til det næste møde.«

'Løvens Hule' kører på sin femte sæson, og Jacob Risgaard er med som 'løve' for første gang.

Han sidder sammen med Christian Arnstedt, Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch.

Coolshop, som Jacob Risgaard er medejer af, blev grundlagt i 2003 og har over 100 medarbejdere.

Der sendes et afsnit af den nye sæson af 'Løvens hule' hver torsdag klokken 20 på DR.