Jacob Risgaard er bestemt ikke bleg for at fyre en kæk kommentar af, når han sidder og forhandler i DR-programmet 'Løvens hule'.

Så det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at den 45-årige erhvervspersonlighed betragter 1. april som lidt af en festdag.

Han er allerede selv blevet snydt af sine døtre, der hulkende fortalte, at en rotte var sprunget op af toilettet, og så har han selv tre aprilsnarre ude at flyve for i år, som du kan få afsløret længere nede i artiklen.

Og så er der jo hans gamle klassiker.

En aprilsnar, som han selv måtte indrømme. En spøg, han for en sikkerheds skyld har ladet være med at gentage.

»For nogle år tilbage stod der, at vi ejede din sjæl i handelsbetingelserne, det accepterede man, når man købte en vare (på Coolshop, red.),« forklarer Jacob Risgaard med et grin til B.T.

Han er dog ikke blevet rig på sjæle af den lille aprilsnar.

»Vi afleverede den tilbage igen dagen efter, så vi har ikke beholdt nogen sjæle! De fik en frigivelse af deres sjæl igen i e-mailen om, at varen var sendt. Så vi har kun haft den en dag eller to,« forsikrer 'Løvens hule'-investoren.

Men at snyde sig til en dag med folks sjæle er dog en fordums fornøjelse.

»Det er vi stoppet med igen, fordi jeg kan ikke lige overskue konsekvenserne af, om der skulle være et eller andet gdpr,« siger han og griner.

»Der var ikke nogen, der klagede over det og ikke syntes, det var sjovt, men man skal passe lidt mere på i dag, end man skulle for fem år siden. Det er blevet så korrekt, at det halve kan være nok. Der var nul, der opdagede det – og det siger lidt om, hvor åndssvagt det er, at loven siger, man skal have så lange betingelser,« mener Jacob Risgaard.

Tre nye aprilsnare

I år har Jacob Risgaard som tidligere nævnt selvfølgelig også sat sig for at narre sagesløse danskere.

For pludselig har Coolshop fået en lidt uheldig raket som deres nye logo, 'Løvens hule'-virksomheden Ditur har udsolgt af et nyt ur med hans ansigt på, og så skulle Coolshop have købt mediet Den Uafhængige.

»Så de kommer til at hedde 'Den Uafhængige: Coolshop'. Nede i Italien har man jo haft stor glæde af at eje medierne, hvis de blev for kritiske i en periode,« lyder ræsonnementet med et glimt i øjet.

Det nye logo til hans virksomhed Coolshop får nok også kun lov at overleve i dag, før det opdages, at det ligner en penis.

»Rigtig mange af de milliardærer der, de bygger jo deres egne rumskibe, så vi har ændret vores logo til et rumskib, der skyder konfetti ud,« siger Jacob Risgaard og griner.

Og han tænker heller ikke, at hans ego vil kunne klare, at det begrænsede oplag af de nye Risgaard-ure skal udvides.

»Der er udsolgt, jeg har købt mange af dem selv, så der er til gaver resten af året,« spøger han.