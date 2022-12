Lyt til artiklen

Julen er som bekendt hjerternes fest, og i år har særligt en ting gjort Coolshop-medejeren Jacob Risgaard blød om hjertet.

Midt i gaveræset kom han nemlig i tanke om at have læst, at rigtig mange dyr er blevet indleveret på landets internater i kølvandet af coronapandemien.

»Jeg fik selv hund under corona, og jeg blev så glad for det dyr, at jeg tænkte: 'tænk, der skal sidde nogle hunde i et bur juleaften' – det kunne jeg slet ikke have i kroppen,« fortæller Jacob Risgaard til B.T.

Derfor tog han, med TV 2 Nord i hælene, et smut forbi Nordjyllands Internat i Hjallerup for at dele kassevis af godbidder og legetøj fra Coolshop ud til internatets lodne beboere.

Under coronanedlukningen blev Jacob Risgaard hundeejer for første gang. Selv beskriver han hunde som 'lykke i pels'.

»Så skulle alle dyrene have julegaver. Om ikke andet, så havde de da en bamse og nogle godbidder og kunne blive forkælet lidt,« fortæller tv-løven.

Hvad Jacob Risgaard dog ikke vidste, var, at han skulle ende med at give internatet en hel del mere.

Da Karina Fisker, der er internatchef for Dyrenes Beskyttelse, fortalte, at hendes største drøm var at få et dyrehospital ved det nordjyske internat, reagerede han nemlig prompte og smed en donation på hele 100.000 kroner oveni gaveregnen.

Besøget fra den velkendte erhvervsmand faldt da også i god jord hos Nordjyllands Internat.

»Vi mangler jo nærmest altid noget til vores dyr eller den måde, vi arbejder på. Så det kom jo sådan meget ud af det blå, at han tænkte, at 100.000 kunne gøre stor gavn hos os,« fortæller Karina Fisker og tilføjer:

»Vi så glæden i dyrene, med alle de gaver, de fik. Så det var rigtig dejligt. Det giver også en glæde hos medarbejdere og frivillige, at der er nogen, der tænker på os.«

Også for Jacob Risgaards vedkommende, var det en givende oplevelse at kunne skabe lidt ekstra juleglæde.

»Man kan jo sige, hvad man vil om julen, men kærlighed er jo et universalt sprog, som vi ikke bare kan mærke med ord, men også handlinger – og på en aller anden måde, så må der være en usynlig kraft, der gør, at vi også kan mærke det mellem arter,« fortæller han.

På Nordjyllands Internat er der i skrivende stund 13 hunde, 11 kaniner, otte fugle, to marsvin, en ørkenrotte, en kornsnog, en skægagame og 58 katte – og derudover 33 killinger i pleje.