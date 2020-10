Der var nostalgi i luften, da Jacob Riising tirsdag indtog studiet i tirsdagens udgave af B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen'.

Her havde værterne, Anders Hemmingsen og Emma Wittendorf, nemlig fået en lille 'Ask Me Anything'-quiz op at køre, hvilket udmøntede sig i flere spørgsmål til den 42-årige tv-vært.

Et af spørgsmålene lød, hvorvidt Jacob Riising vidste, hvad der er blevet af de tre trillinger, Signe, Sara og Sandra Molin, som var ansat som Riisings hjælpere i quizbørneprogrammet 'Amigo', der blev sendt på DR tilbage i 2004.

Og her var Jacob Riising yderst tæt på at bevæge sig ud på dybt vand.

Sådan ser trillingerne ud i dag. Vis mere Sådan ser trillingerne ud i dag.

Han nåede nemlig kun lige at sige, at »trillingerne hurtigt blev ret irriterende, fordi de var lige omkring teenagealderen«, inden Anders Hemmingsen måtte advare ham om, at den ene af søstrene altså var med på linjen.

»Det var bare for sjov,« lød det grinende fra Jacob Riising om sin lille live-'brøler', der da heldigvis også blev taget grinende imod af trillingen Sandra.

Hun og hendes to søstre på i dag 31 år skulle blandt andet synge temasangen 'Amigo, Aaaamigo' i DR.programmet, hvilket drev Jacob Riising til vanvid.

»Jeg bandede og svovlede over, at tre teenagepiger gik rundt omkring og nynnede den sang konstant,« sagde han til Anders Hemmingsen og co.

Jacob Riising fik dog også en lille stikpille tilbage af Sandra, da hun blev spurgt om, hvordan han var at arbejde med dengang:

»Jamen altså, Jacob var sjov nok at arbejde sammen med, men hans karakter i 'Amigo' var jo lidt irriterende,« lød dommen fra trillingen.

Du kan se hele det seneste afsnit af 'Helt væk med Hemmingsen' her eller i playeren øverst oppe.