»Det er træls... Det er rigtig træls,« lyder det fra Jacob Haugaard.

Mandag meddelte Grøn Koncert, at man for andet år i træk må aflyse, da de aktuelle coronarestriktioner gør det umuligt at afvikle sommerens turné.

For Jacob Haugaard, der har været konferencier i 30 år, er det næsten ikke til at holde ud.

»Vi gik jo og ventede på, om vi kunne komme i gang. Muskelsvindfonden (der arrangerer Grøn Koncert, red.) kom med en model, hvor man delte pladsen op i små bobler, men det blev altså ikke godtaget. Nu ligger hele sommeren brak for alt, hvad der hedder festivaler. Og Johannes Møllehave er sgu også lige død. Det er simpelthen...« sukker Jacob Haugaard.

Det sidste med henvisning til, at det mandag også kom frem, at den 84-årige forfatter Johannes Møllehave er død efter længere tids sygdom.

Jacob Haugaard, der til daglig bor på Vestfyn med sin kone Ilse, ved nu ikke hvad, han skal lave til sommer.

»Det har jeg jo ikke vidst det sidste år,« griner Jacob Haugaard, der dog har masser af ideer.

»Så maler jeg bare. Jeg udgav også et album for en måned siden. Vi har også lige bygget et stort rum om i huset og sat loft op. Jeg skal nok holde mig i gang, det største problem med de her aflysninger er, at du bliver ramt af en form for modløshed.«

Jacob Haugaard til Grøn Koncert i Valbyparken den 20. juli, 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Jacob Haugaard til Grøn Koncert i Valbyparken den 20. juli, 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Jacob Haugaard tænker på de mange festivalmedarbejdere, som nu står uden job.

»Det er jo barsk. Men vi må ikke blive ramt af depression. Vi må holde fanen højt. Selvom det er noget lort, og aflysninger er ved at blive en dårlig tradition, så skal vi nok komme tilbage. Til næste år er vi jo alle sammen vaccineret,« fortæller Jacob Haugaard, der selv har fået sit første vaccinationsstik og regner med at få det sidste om tre uger.

»Det skal nok gå, men det at kunne slutte om aftenen i Kolding og så være klar næste dag i Århus. Det er eddermame et stykke logistik, der er rigtig sjovt at være med til at afvikle. Det kommer jeg til at savne i år.«

Grøn Koncert stod til i år at bestå af 16 koncerter i juli og august.

Planen var at have plads til 10.000 gæster per koncert mod de normale 35.000, men det blev altså ikke muligt at gennemføre.