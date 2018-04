Paris Jacksons familie frygter for hendes liv.

Det skriver netmediet Page Six om popkongen Michael Jacksons datter.

Da 20-årige Paris Jackson i marts postede en video på Instagram, hvor hun gik langs kanten på en skyskraber, gav det hendes familie flashbacks og dårlige nerver.

Familien sammenligner Paris Jacksons video på Instagram med episoden i 2002, hvor Michael Jackson holdte sin søn, Blanket, ud over en altan på fjerde sal på Hotel Adlon i Berlin.

»Det her (videoen med Paris Jackson på kanten af en skyskraber, red.) er værre. Fordi jeg tror, at Michael havde kontrol over Blanket, og de er langt fra lige så højt oppe som Paris i videoen. Hun har tabt forstanden. Hun har virkelig tabt forstanden,« skulle et af Jacksons familiens medlemmer have sagt, ifølge Page Six.

I videoen ser man også Paris Jackson sidde meget beruset sammen med Cara Delevingne, der angiveligt skulle være hendes kæreste, og nogle venner på en restaurant, hvor de snakker højrøstet og optræder beruset. Efter et klip, ser man, at Paris Jackson går på kanten af en høj bygning.

Videoen chokerede hele familien i sådan en grad, at flere familiemedlemmer undlod at vise videoen til bedsteforældrene for at skåne dem. Samtidig afslørede familien, ifølge avisen, at de frygter, at Paris Jackson er ude af kontrol og direkte på vej mod det, som de betegner som en ’seriøs nedsmeltning’.

Alligevel har familien ikke besluttet at gribe ind.

Bekymringen for den 20-årige Jackson-datter skal ifølge avisen ses i lyset af, at hun har haft en problemfyldt ungdom med selvmordsforsøg, selvskade, cybermobning, seksuelle overfald samt selvværdsproblemer.

»Ring, hvis I er bekymret for mig.«



Efter nyheden blev bragt har, Paris Jackson valgt at tage til genmæle på sin Instagram-profils 'story'. Her dræber hun tilsyneladende historien.

»Folk tror åbenbart, at jeg er ved at dø. Prince (hendes bror, red.) er ikke bekymret for mig. Hvorfor er han ikke det? Fordi Prince og jeg taler sammen hele tiden. Ring, hvis I er bekymret for mig,« siger hun blandt andet.

Hun langer også ud efter flere fra familien, der har spredt historien til at starte med.

»Til alle de familiemedlemmer, der taler med disse nyhedsmedier, og siger, at I er bekymret for mig, hvornår talte vi sidst sammen?« spørger hun retorisk.