For to måneder siden blev Jackie Navarro fra ’Forsidefruer’ mor for fjerde gang, da hendes datter Chloé Valentina kom til verden. Nu taler hun ud om, hvordan det er at være mor til fire.

Hun har også børnene Theodor, Victor og Cherie, og realitybaben og modellen kan derfor kalde sig for mor til en børneflok på fire.

Hun lægger da heller ikke skjul på, at det godt kan være lidt af en mundfuld, og derfor var hun også meget afvisende i aftenens afsnit af ‘Forsidefruer’, hvor en clairvoyant sagde, at hun ville få en søn mere og altså blive mor til fem. Men Jackie klager ikke.

»Det er gået fint, jeg er bare lidt bombet, hvis man ikke har sovet så meget om natten. Men jeg synes, det går godt, og børnene er sindssygt glade. Især den største, han kan slet ikke lade hende være. Han bliver helt elektrisk, når han ser hende,.« fortæller den lykkelige mor, der dog også oplever meget travle øjeblikke, når alle fire børn er samlet.

»Der er travlt, virkelig travlt. Det, der er hårdest, er om der morgenen, for der skal alle børn afsted. Heldigvis kører Rasmus (Jackies kæreste, red.) dem, men hvis du ikke har sovet særlig meget, og du skal stille vækkeuret til klokken 06.00, og du måske ikke lige har fået lavet madpakke om aftenen, du er vildt træt, skal lige vække børnene, de skal have tøj på, de skal have morgenmad, børstet tænder og overtøj på… Så har du måske også den lille, og så render man rundt der med én arm. Så man er lidt presset om morgenen,« erkender hun.

Samarbejder med de ældste børns far

De tre ældste børn, som alle er under 10 år, har Jackie med eksmanden Niels Borger Rasmussen, som hun blev skilt fra sidste år efter knap otte års ægteskab.

Dengang fortalte hun, at de mere var gode venner end et reelt ægtepar, og at hun derfor tog beslutningen om at ende ægteskabet. Hun så ham dog stadig som en ven efter bruddet, lød det fra hende.

Den venskabelige tone lader dog stadig til at være der mellem de fraskilte forældre, når de afleverer og bringer børnene hos hinanden hver anden uge.

»Det går godt, det går fint. Vi er rigtig gode til at samarbejde med børnene og de praktiske ting. Det fungerer meget godt, hvis jeg skal et eller andet, eller Rasmus (Jackies nuværende kæreste, red.). og jeg skal et eller andet, så kan han tage over. Ellers hvis han selv skal noget, nu er han jo blevet ungkarl, så kan vi tage børnene. Der er altid en af os, der vil have dem.«

Sexet at se sin mand være far

Efter et par måneder efter bruddet med eksmanden, afslørede Jackie, at hun havde fået sig en ny kæreste, Rasmus Møller.

Hendes jævnaldrende kæreste har ingen børn har fra tidligere, og tilbage i januar afslørede Jackie, at hun var gravid med parrets første fælles barn.

»Han er så glad. Man ved jo ikke, hvad det vil sige at få børn, før man får det. Det er helt magisk at få et barn, og han er bare forelsket,« fortæller hun om Rasmus.

Hun er ganske tilfreds med at se ham i far-rollen.

»Alle kvinder synes jo, at det er noget af det mest sexede at se mænd have den kærlighed til sine børn, lege med dem, gå med barnevogn og sådan. Det er meget maskulint, så når jeg kigger på ham ser jeg noget maskulint og omsorgsfuldt.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk