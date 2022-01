Som bekendt er det ikke en dans på roser at gennemgå en graviditet.

Det kan forsidefruen Jackie Navarro, der er mor til fire, i den grad skrive under på.

Derfor er det heller ikke endnu en graviditet, der er øverst på hendes ønskeliste. Tværtimod.

»Jeg vil ikke have flere børn – jeg kan ikke. Jeg kan ikke overskue det og har simpelthen ikke energi til det,« fortæller hun til B.T.

Alligevel er det dog ikke fuldstændig afskrevet, at den 35-årige forsidefrue skulle få lyst til at forøge familien igen.

»Jeg elsker børn, men jeg har ikke overskud til at være gravid. Hvis jeg fik den følelse, at jeg skulle have flere, så ville jeg måske overveje en rugemor, for jeg synes, det tærer hårdt på kroppen,« fortæller Jackie Navarro og tilføjer:

»Jeg ved ikke, om jeg kunne finde på det – men jeg tænker, det kunne være en god måde at gøre det på. Jeg kunne måske også godt finde på at adoptere et barn.«

Det er formentligt noget, Jackie Navarros kæreste, Rasmus Møller, er glad for at høre.

»Jeg tror gerne, han ville have et barn mere, hvis ikke, der var tre andre fra tidligere at se til,« lyder det fra forsidefruen.

Jackie Navarro og Rasmus Møller blev i 2019 forældre til datteren Chloé Valentina, der er Rasmus' første barn.

Jackie Navarro har børnene Theodor, Cherie og Victor med sin eksmand, Niels Borger Rasmussen.