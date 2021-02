Da Jackie blev gravid for anden gang, blev hun ramt en stor frygt for at svigte sit første barn.

For mange kvinder er det en kæmpe lykke at blive mor, og lykken er lige stor, uanset om det er første, anden eller tredje gang.

Men sådan var det ikke for Jackie Navarro. Hun elskede alle sine fire børn lige fra første sekund, men hun oplevede også nogle andre svære følelser. Især da hun blev mor for anden gang, var hun bange for at svigte sit første barn.

Stjernen fra ‘Forsidefruer’ mærkede frygten allermest, da hendes søn nummer to, Victor, i 2013 kom til verden.

»Det er et meget følsomt emne for mig. Det var sindssygt hårdt, fordi det der med at skulle dele sin kærlighed, det er lidt som at forestille sig et tvangsmoderskab. Man føler sig ikke tvunget, men tanken om at have et barn inde i maven, og at man skal dele den der kærlighed, det kan man ikke kapere i sit hoved. Det kunne jeg i hvert fald ikke,« forklarer hun til Realityportalen.

På det tidspunkt var hun i forvejen mor til Theodor på to år, som hun har med eksmanden Niels Borger Rasmussen.

»Så når man får barnet, så føler man en form for svigt over for ens første barn, og dét gør bare virkelig, virkelig ondt. Jeg græd i flere uger. Jeg græd både af glæde, og jeg jeg græd over at have svigtet. For jeg følte, at man skal elske begge to lige højt,« husker Jackie.

Hun har heldigvis mest en masse positive følelser forbundet med oplevelsen, selvom det var hårdt. Men med tiden lærte hun lige så stille at hvile i det, og det var aldrig svært at give dem lige meget kærlighed.

Jackie Navarro blev i september 2019 mor for fjerde gang, da hun fik sin datter Chloé Valentina. Foto: Lars E. Andreasen Vis mere Jackie Navarro blev i september 2019 mor for fjerde gang, da hun fik sin datter Chloé Valentina. Foto: Lars E. Andreasen

»Så finder man ud af, at man er lige så meget for begge børn. Og at det første barn føler lige så meget glæde over barn nummer to, som man selv gør. Så finder man bare den ro og kærlighed,« siger hun.

Da hun blev mor tredje og fjerde gang til Cherie og Chloé, var det lettere.

»Man bliver en form for power mom og får en hårdhed. Jeg fandt ud af, at tingene godt kan lade sig gøre, og at det ikke er et svigt. Så finder man sig selv i det og bliver rigtig, rigtig stæk,« siger Jackie.

Hun var 24 år og altså ret ung, da hun i sensommeren 2010 blev mor for første gang. Hun var en af de første i hendes omgangskreds, der fik børn, og derfor var der ikke lige én, man kunne spørge til råds.

»Jeg tror mange kvinder føler sig stærke efter barn nummer to. Det gør man også efter første barn. Men efter andet barn bliver du virkelig fysisk og mental stærk.«

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.