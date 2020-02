'Forsidefruer'-baben synes stadig, at der gerne må være mere bagdel.

Når hun ser sine baller i spejlet og på billeder, er hun mere tilfreds, end hun længe har været, men der er stadig plads til forbedringer.

»Jeg kunne godt tænke mig en endnu større numse. For som størrelsen er nu, gør det meste af mit tøj, at man ikke kan se, jeg har fået den lavet – man kan kun se det, når jeg har læderbukser på. Så det kan godt være, jeg vælger at få noget mere fedt på ballerne,« siger Jackie Navarro til Realityportalen.

Den 33-årige babe fik for et par måneder siden lavet et brasiliansk numseløft hos privatklinikken CeriX i København, hvor hun også er ambassadør og får lavet andre kosmetiske behandlinger. Behandlingen brazilian butt lift udføres på den måde, at der suges fedt væk fra for eksempel talje, ryg og lår, som så renses og genindføres i ballerne og bruges til at forme og skulpturere dem.

Hos Cerix fik 'Forsidefruer'-veninden Janni Ree cirka på sammen tid også lidt mere fylde i ballerne.

»Den er ikke stor, men jeg synes, den har fået en fin form. Jeg valgte at få operationen, fordi jeg var virkelig flad. Når man får børn, så sker der bare noget med fedtet, og det sker især, når det gælder ballerne. Der skal virkelig mange squats til at få en numse med en form, og i mit tilfælde fører styrketræningen hurtigt til store benmuskler i stedet for at forme ballerne,« fortæller Jackie.

Farlig operation

Faktisk har Jackie gjort sig mange overvejelser om at tage skridtet videre og få implantater indsat i ballerne. Hun kommer dog hele tiden frem til argumenter, der taler imod.

»Men jeg tror ikke, at jeg tør. Selvom det er lige så normalt at få implantater i ballerne, som det er at få det i brysterne. Det er bare en nyere ting, og jeg tror også, at der kan opstå komplikationer efter den operation. Jeg kan ikke lide tanken om, at jeg så hele tiden vil sidde oven på noget, som ikke er mit eget. Og hvad nu, hvis der dannes arvæv? Skal jeg så få implantaterne taget ud og aldrig få dem sat ind igen? Så ville jeg jo ende med at have nogle baller, som virkelig hænger,« siger 'Forsidefruer'-stjernen og tilføjer:

»Men tanken om, at man kan få den perfekte numse, synes jeg jo, er fed. Men det kan ikke lade sig gøre. For jeg vil hellere være sund og rask.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.