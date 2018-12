»Jeg var virkelig en ret ubehagelig idiot.«

Som actionhelt har den kinesiske skuespiller Jackie Chan medvirket i en stor del opgør på film. Nu tager han et med sig selv. I sin bog 'Never Grow Up' - der netop er udkommet på engelsk - holder han sig ikke tilbage, når det kommer til hans egne fejltagelser:

Han var været sin hustru utro. Slået sin søn. Besøgt prostituerede. Og kørt bil med alkoholen brusende i blodet.

Det skriver CNN.

Den kinesiske filmstjerne var allerede et stort navn i sit hjemland, da han skød op på den internationale stjernehimmel i slutningen af 1990'erne, efter han havde medvirket i film som 'Rush Hour' og 'Shanghai Noon'.

I bogen indrømmer han, at berømmelsen gjorde, at han faldt ned i en mørk periode i sit liv.

»Jeg kørte rundt fuld hele tiden. Om morgenen ville jeg køre galt med min Porsche, og så om aftenen ville jeg smadre en Mercedes-Benz. Hele dagen lang gik jeg rundt i en tåge,« skriver han ifølge CNN i selvbiografien, der oprindeligt udkom for tre år siden i Kina, men først nu er blevet oversat.

Når paparazzi-fotografer forsøgte at tage et billede af Jackie Chan i en bil, han havde kørt galt i, truede han dem med, at han ville slå dem 'én gang for hver gang, de tog et billede'.

Jackie Chan modtog i 2016 en æres-Oscar for sine mange skuespil- og stuntpræstationer. Her ses han på scenen med Sylvester Stallone.

»Jeg var virkelig en ret ubehagelig idiot,« siger han om sine yngre dage.

Derudover indrømmer han i bogen også, at han tilbage i 1984 har slået sin søn, Jaycee Chan, da den lille dreng var blot to år.

»Jeg tog ham op med én hånd og smed ham gennem lokalet, og han ramte ind i sofaen. Men den kraft, jeg brugte, kunne det være endt ganske alvorligt, hvis han havde ramt ryggen eller armlænet,« forklarer Jackie Chan ifølge CNN.

I bogen gør han det klart, at han med det samme fortrød sin handling og svor, at han aldrig ville slå sønnen igen.

»Jeg tager mine løfter alvorligt, og jeg er en mand af mit ord. Jeg har aldrig smidt ham eller slået ham igen.«

Mere end et årti senere - i 1999 - ramte en af de største skandaler skuespilleren.

Det var det år, det kom frem, at han havde været sin hustru - den taiwanesiske skuespillerinde Joan Lin - utro gennem en længere periode med en tidligere skønhedsdronning, Elaine Ng - og at Elaine havde født en datter - Etta - som følge af affæren.

I bogen beskriver Jackie Chan ifølge CNN, at han følte sig enormt skamfuld og skyldig.

ARKIVFOTO af Jackie Chan fra 2017.

På trods af affæren endte Joan Lin - som han blev gift med i 1982 - med at forblive ved hans side.

»Hun er en stærk kvinde. Stærkere end jeg er på mange måder,« skriver Jackie Chan.

Ifølge CNN nævner han ikke datteren Etta i bogen.

Hun blev for en uge siden gift med sin kæreste, den canadiske influencer Andi Autumn.