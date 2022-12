Lyt til artiklen

Bam Margera, der er mest kendt for sin medvirken i det vilde program 'Jackass' er blevet indlagt.

Det oplyser det altid velinformeret medie, TMZ.

Ifølge TMZ har den 43-årige et meget alvorligt tilfælde af lungebetændelse efter at være blevet smittet med corona.

Margera siges at være blevet indlagt på et hospital i San Diego tidligere på ugen, og lægerne har besluttet at lægge ham i respirator.

'Jackass'-stjernen har været ind og ud af afvænning i år, efter at han havde gennemført et etårigt behandlingsprogram for stof- og alkoholmisbrug.

Bam Margera blev fyret under optagelserne til den fjerde 'Jackass'-film.

Fyringen kom efter, Bam Margera havde brudt sin kontrakt, hvor han havde skrevet under på ikke at tage stoffer, efter han gennem længere tid har kæmpet med misbrug og er røget ind og ud af afvænningscentre.

Men mens Bam Margera har været ganske højrystet omkring sin utilfredshed med sin fyring, så har der været larmende tavshed fra 'Jackass'-medstifteren Johnny Knoxville.

»Jeg mener, at vi hver især er ansvarlige for vores egne handlinger. Og når nogen kæmper, så prøver alle at hjælpe den person. Men i sidste ende er den person nødt til at ville have hjælp. Nogle gange vil de ikke have det. Endnu,« siger Johnny Knoxville.

Selvom han uddyber, at han ikke ønsker at tage diskussionen offentligt med sin tidligere medvovehals, så specificerer han overfor det amerikanske mandemagasin, at Bam Margera ikke har taget imod deres hjælp.

»Vi ønsker, at Bam skal være glad og sund og får den hjælp, han har brug for. Vi har prøvet at presse på for det. Jeg tror, det er alt, der er at sige om det.«