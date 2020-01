»Det er utroligt, hvad sådan et uskyldigt klap kan blive til. Det griner vi bare ad,« siger Bente fra 'Landmand søger kærlighed'.

Her endte hun med at være den kvinde, der fik landmanden Jack med på romantisk weekenden.

Inden nåede landmanden dog at gøre kur til sin frue flere gange. Blandt andet ved at klappe hende let bagi med en rive.

Et klap, der nærmest gik viralt - ikke mindst efter klippet blev vist i satire-showet 'Dybvaaad'.

Men det tager det nu tidligere landmand-par ikke så tungt, fortæller de, da B.T. møder dem til Reality Awards 2020.

»Det er det, der gør livet sjovt. Jeg havde bare lyst til at klappe hende bagi. Der er gået mange af dem den vej forbi. Det kom helt herinde fra,« siger Jack og klapper sig på brystet.

I disse krænkelsestider kunne nogen måske mene, at Jack gik over stregen, da han klappede sin date i måsen - mens der fortsat var flere kvinder med i konkurrencen om hans hjerte. Men Bente føler sig ikke krænket.

»Jeg ved godt nok ikke, om det er normalt - det er Jacks normal. Men det kan godt være, det har noget med alkder at gøre. At det er mere legitimt i vores alder.«

B.T. møder eksparret til Reality Awards, og selvom de nyder den nye titel som vaskeægte realitystjerner, så har især Jack tidligere haft problemer med at være i rampelyset.

»På et tidspunkt kunne jeg slet ikke rumme det. Jeg måtte trække mig tilbage, fordi der var så meget opmærksomhed omkring os,« siger han.

»Jeg kørte til Flensborg og tænkte, at her kunne jeg gemme mig og få lidt at spise, men så kom folk: 'Hej hej, Jack,' og 'Hej hej, Jack'. Men det har overordnet været fedt.«

Både Jack og Bente nyder singlelivet.

»Jeg har ikke travlt, så længe hun går og er single. Så kan jeg jo altid prøve det, ik,å?« griner Jack, mens bente slår en latter op.

Hun har fået tilbud siden sin deltagelse.

»Men ham, der har sparket benene væk, han er ikke kommet endnu.«

Parret gik fra hinanden, fordi de ikke havde tid til at ses og lære hinanden ordentligt at kende efter programmet, fortæller de.