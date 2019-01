Iværksætter Billy McFarland vil for altid være en kontroversiel figur i amerikansk festivalhistorie. Han var med til at planlægge den skandaleombruste og fejlslagne Fyre Festival på Bahamas.

Der var lagt op til den vildeste luksusfestival, hvor prominente influencere som Hailey Baldwin, Bella Hadid og Emily Ratajkowski blev brugt til promovere den. Og band som Blink 182, Major Lazer og Disclosure skulle optræde.

Festivaldeltagerne havde betalt svimlende summer for en billet - op til 13.000 dollar svarende til 90.000 kroner for at få god musik, overdådig mad og sovefaciliteter.

Men i stedet endte det i ren kaos, og ingen af de prominente navne dukkede op.

Stuck at #fyrefestival trying to leave for the last 8 hours. barley any food or water or security or electricity pic.twitter.com/jHPMnJw5gx — Lamaan (@LamaanGallal) 28. april 2017

I stedet blev festivalens mange deltagere mødt af efterladte nødshjælpstelte og en meget viral ostemad.

Desperate festivalgæster skrev på Twitter, at de var uden mad og vand.

Det betød, at festivalen blev aflyst, folk blev fløjet til fastlandet, og McFarland blev dømt til at betale erstatninger i millionklassen til forurettede gæster, der var blevet snydt og havde lidt overlast.

Der er netop udkommet en ny Netflix-dokumentar om Fyre Festival - Fyre.

We have been locked indoors with no air NO FOOD and NO water #fyrefestival #fyrefest fyrefraud pic.twitter.com/wg5pZmSvnx — Lamaan (@LamaanGallal) 28. april 2017

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@trev4president) 28. april 2017

Og det har genvakt forbløffelse og raseri på de sociale medier.

Det har fået den verdenskendte rapper Ja Rule, som i øvrigt var medarrangør, til at reagere på Twitter.

Her har han lavet adskillige opdateringer og svarer folk, som har en holdning til katastrofefestivalen.

'Jeg havde en fantastisk drøm om at skabe en helt ekstraordinær festival. Jeg ville ALDRIG snyde eller bedrage folk. Hvordan kan det overhovedet give nogen mening?'

I had an amazing vision to create a festival like NO OTHER!!! I would NEVER SCAM or FRAUD anyone what sense does that make??? — Ja Rule (@Ruleyork) January 20, 2019

'Jeg blev også snydt, bedraget, fuppet og ført bag lyset.'

Ja Rule, der har lavet hit somAlways be on tim, fortæller også, at han ikke har tjent en eneste dollar på Fyre Festival.

'Jeg hverken tjente penge eller fik en eneste dollar fra Fyre. Men alle andre gjorde,' skriver han med store bogstaver.

I NEVER MADE OR GOT PAID ONE DOLLAR FROM FYRE... BUT EVERYONE ELSE DID!!! https://t.co/35fwx5iuvF — Ja Rule (@Ruleyork) January 20, 2019

Ifølge rapperen var det også Billy McFarland, der fik penge fra Netflix og en anden streamingtjeneste, Hulu, for at lave ikke bare én, men to dokumentarfilm om festivalen.

Ja Rule blev ikke ligesom sin samarbejdspartner McFarland retsforfulgt efter den fallerede festival.

Billy McFarland blev i juli 2017 fængslet i seks år for bedrageri.