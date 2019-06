J.K. Rowling giver nu fans muligheden for at dykke længere ned i Harry Potter-universet.

Fire noveller om 'Drengen, der overlevede' er nemlig blevet annonceret på Harry Potter-forfatterens egen hjemmeside, Pottermore.

Novellerne kommer nærmere bestemt til at handle om fagene, som eleverne på troldmandsskolen Hogwarts har på skemaet, såsom 'Botanik', 'Eliksirer', 'Besværgelser' og 'Forsvar mod Mørkets Kræfter'.

Titlerne på de fire noveller har J.K. Rowling ligeledes på plads, og de er som følgende:

Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts

Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology

Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy

Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures

Modsat de syv foregående bøger, vil de fire nye ikke blive solgt i papirform.

I stedet vil de kunne hentes som e-bøger.

Det er også blevet bekræftet, at 'Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts' og 'Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology' bliver tilgængelige allerede den 27. juni 2019, hvorimod de resterende to kommer på et senere tidspunkt.

Endvidere skriver Rowling, at novellerne vil kunne læses på engelsk, fransk, italiensk og tysk.

Daniel Radcliffe (tv.), Emma Watson, (im.) og Rupert Grint (th.) spiller henholdsvis Harry Potter, Hermione Granger og Ron Weasley i filmene. Foto: MAX NASH Vis mere Daniel Radcliffe (tv.), Emma Watson, (im.) og Rupert Grint (th.) spiller henholdsvis Harry Potter, Hermione Granger og Ron Weasley i filmene. Foto: MAX NASH

Den første bog om Harry Potter og vennerne, Ron Weasley og Hermione Granger, udkom i juni 1997. Den sidste kom ti år senere i 2007.

Siden er det også blevet til otte film om Harry Potter, samt et par spin-offs i filmserien 'Fantastic Beast and Where to Find Them'.

I begyndelsen af 2018 var der solgt over 500 millioner eksemplarer af Harry Potter-bøger på verdensplan.

J.K. Rowling blev også den første nogensinde, der i kraft af et forfatterskab kunne kalde sig milliardær.