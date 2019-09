De fleste ægtepar har nok prøvet at have problemer, der er svære at løse. Og derfor kan det være nærliggende at ty til ægteskabelig råd.

Og måske har der også været kure på tråden mellem superstjernen Jennifer Lopez og hendes kommende, fjerde ægtemand, baseballstjernen Alex Rodriguez.

I hvert fald er det blevet afsløret, at parret har søgt om ægteskabelige råd.

Det fortæller den amerikanske højsterets dommer Ruth Bader Ginsburg ifølge CNN.

Ifølge den nærmest legendariske 86-årige dommer fik hun et opkald fra Jennefier Lopez, der gerne ville have et møde.

Og her spurgte superstjernen, der har hele tre forliste ægteskaber bag sig, tilsyneladende mest ind til, om den aldrende dommer havde nogle gode råd til et lykkeligt ægteskab.

Ruth Bader Ginsbrug nåede at være gift i mere end 50 år, inden hendes ægtemand døde i 2010, så hun delte glædeligt ud.

Hun delte blandt andet et råd, som hendes svigermor havde givet hende på hendes bryllupsdag.

»Det hjælper nolge gange at være en smule døv,« fortalte Ginsburg ifølge CNN for nylig ved en bogfestival i Washintong D.C.

Her fortalte hun også, at hun trods sin fremskredne alder fortsat elsker sit job.

Jennifer Lopez blev i marts forlovet med Alex Rodriguez. Parret har endnu ikke meddelt, hvornår de skal giftes.

Superstjernen var fra 2004 til 2014 gift med sangeren Marc Anthony. Parret har sammen to børn.