Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad har Elton John, George W. Bush og J. K. Rowling til fælles?

Svaret er, at de alle sammen er blevet snydt til at tro, at de har talt med den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj.

For Harry Potter-forfatteren er nemlig den seneste til at falde i fælden hos den russiske komikerduo Vovan og Lexus.

Fanmediet The Rowling Library har fundet optagelsen af et Zoom-opkald, som J. K. Rowling deltog i med video, hvor hun er blevet overbevist om, at stemmen i den anden ende tilhører den ukrainske præsident.

Over de tolv minutter kan man se, samtalen blive mere og mere underlig.

For de prorussiske komikere laver flere referencer til både Harry Potter-universet og den igangværende krig mellem Rusland og Ukraine.

Blandt andet fortæller den falske Volodymyr Zelenskyj, at man i Ukraine er begyndt at skrive 'Avada Kedavra' på landets missiler – hvilket er den dræbende forbandelse, Voldemort kaster over Harry Potter.

Det bliver også foreslået, om man kunne ændre Harry Potters ar i panden.

For det ligner et Z, som det symbol, russerne bruger på deres militære fartøjer – skulle det ikke hellere være den ukrainske trefork?

»Det vil jeg kigge på. Det kunne måske være godt for mig at gøre noget i den stil på de sociale medier, for jeg tror, det ville komme i aviserne,« svarer J. K. Rowling, mens hun tage noter.

Hun bliver blandt andet også spurgt om, hvilket køn hendes lands premierminister Boris Johnson har, og om Harry Potter-karakteren professor Dumbledore er homoseksuel og i så fald hvem, han går i seng med.

Til sidst afslører Vovan og Lexus deres nummer.

Prankduoen tænder deres video og frem kommer en gruppe mennesker, der alle bærer T-shirts med »Kun Putin!« skrevet på russisk.

Manden, der har spillet Zelenskyy slutter videoen med at bede J. K. Rowling hilse på hans to russiske yndlingsforfattere: Vovan og Lexus.

Videoen blev først udgivet af prankduoen selv på den russiske pendant til YouTube kaldet RuTube.

Overfor The Hollywood Reporter har en repræsentant for J. K. Rowling kaldt pranken for »smagløs«.

»J. K. Rowling blev kontaktet for at tale om hendes omfattende velgørende arbejde i Ukraine, hvor hun har støttet børn og familier, der er blevet ramt af den aktuelle konflikt i regionen. Videoen, som er blevet redigeret, er en forvrænget gengivelse af samtalen,« lyder den officielle udtalelse.