Der er ikke en ny mand i Khloé Kardashians liv.

Fans havde ellers lige håbet, at realitystjernens billede med den italienske skuespiller Michele Morrone betød, at de to var begyndt at se hinanden.

Til TMZ fortæller en repræsentant for skuespilleren dog, at det ikke er tilfældet.

De to var simpelthen bare begge til stede ved Dolce & Gabbana-modeshowet i Milano, da Kim Kardashian skulle gå model for mærket.

Ifølge repræsentanten var det første gang, at de to mødte hinanden, og det forlyder, at skuespilleren ikke kender Khloé Kardashian.

Billedet af de to var blevet orkestreret af folkene bag Dolce & Gabbana, der spurgte, om de ikke ville posere sammen.

Skuespilleren har gennem sin management fortalt, at han synes, Khloé Kardashian virkede flink, men at det er alt, der er til deres forhold.

Khloé Kardashian delte for nyligt, at hun er blevet mor for anden gang sammen med ekskæresten Tristan Thompson.

Khloé og Tristan forhold er et af de større dramaer i realityserien, der følger Kardashian-familien. Foto: gotpap/STAR MAX/IPx Vis mere Khloé og Tristan forhold er et af de større dramaer i realityserien, der følger Kardashian-familien. Foto: gotpap/STAR MAX/IPx

De to fik hjælp af en surrogat til at få deres søn.

Parret er dog bestemt ikke på god fod, efter at det kom frem, at Tristan Thompson har fået et barn med en anden kvinde i samme periode, som han ventede barn med Khloé Kardashian.

De har også datteren True sammen.