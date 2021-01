Fredag ankom den italienske DJ Joseph Capriati med al hast til San Sebastiano Hospital i Caserta, som ligger nord for Napoli.

Han var i livsfare. Kort forinden havde hans far stukket en kniv i hans bryst. Kniven havde ramt lungerne.

Den 33-årige DJ blev straks smidt på operationsbordet og fik blodtransfusioner, skriver flere italienske medier – heriblandt La Repubblica.

Faren, en 61-årig mand, der aldrig tidligere har været i karambolage med loven, blev kort efter overfaldet anholdt.

Joseph Capriati. Foto: © Robin Krahl, CC-by-sa 4.0. Source: Wikimedia Commons Vis mere Joseph Capriati. Foto: © Robin Krahl, CC-by-sa 4.0. Source: Wikimedia Commons

Det er uvist, hvad der fik ham til at angribe sin søn med en køkkenkniv, men medier beretter, at far og søn havde et ophedet skænderi forud for hændelsen.

Ikke desto mindre er faren nu sigtet for drabsforsøg.

DJ Joseph Capriati har under coronapandemien opholdt sig hos sin familie i Caserta. Til daglig bor han ellers i Spanien, hvor han arbejder som både DJ og producer.

På Spotify er der månedligt mere end 100.000 mennesker, der lytter til hans musik, og på Instagram følger over 650.000 personer med, når han deler billeder fra sin hverdag.

Seneste melding om hans tilstand lyder, at han er stabil – men fortsat i livsfare.