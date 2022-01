At blande sig i konflikten mellem Israel og Palæstina er på mange måder som at stikke hånden ind i en bikube.

Det har 'Harry Potter'-stjernen Emma Watson i den grad opdaget.

På sin Instagram delte hun et opslag, som udtrykte sympati for Palæstina. Billeder viser et skilt, hvor der er palæstinensiske flag og et skilt, der siger 'sympati er et verbum'.

Og det blev for meget for nogen. De nogen være sig blandt andet israelske topdiplomater.

»Fiktion fungerer måske i 'Harry Potter', men den fungerer ikke i virkeligheden. Hvis den gjorde, kunne magien, der bruges i troldmandsverden, eliminere Hamas' ondskab (som udtrykker kvinder og vil udrydde Israel) og Palæstinas selvstyre (der støtter terror). Det ville jeg støtte op om!«

Sådan skriver Gilad Erdan, som er Israels ambassadør i FN, på Twitter.

Endnu mere hårdhændet er landets tidligere FN ambassadør, Danny Danon.

»10 point fra Gryffindor for at være antisemit,« skriver han i et tweet, hvor han også deler Emma Watsons instagramopslag.

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022

Dette er selvsagt en reference til Emma Watsons karakter fra 'Harry Potter', Hermione Granger, som var en del af det hus, der hedder Gryffindor.

Emma Watson er dog formentlig i stand til at se bort fra disse to negative røster, da hendes opslag også høster hundredvis af positive kommentarer.

At skuespilleren interesserer sig for humanitære emner er langt fra noget nyt.

Tidligere har fokusset dog især rettet sig mod kvinders rettigheder.

I 2014 blev hun således af FN udpeget til goodwill-ambassadør for kvinder, og hun holdt tale i FN's hovedkvarter i New York.