»Held og lykke på rejsen i hvert fald. I får brug for det med Jacob.«

Sådan lød det fra en tydelig skuffet Jesper Buch i aftenens afsnit af 'Løvens Hule', da han – i fællesskab med medløven Christian Arnstedt – måtte se sig slået af Jacob Risgaard i kampen om at blive medejer af virksomheden Cool Creative Company.

Virksomheden, som består af Daniel David Kragh Philips, Christoffer Jonas Bergman og Steffen Kastbjerg Clausen, præsenterede deres sortiment af iskaffer, som allerede står på hylderne i flere af Danmarks største fødevareforretninger som Bilka, Føtex og Netto under navnet Havafiesta.

Og den idé – og smag – kunne løverne godt se lyset i. Danskerne elsker da også kaffe. Faktisk elsker vi kaffe så meget, at vi ifølge Sundhed.dk er det folk i verden, der drikker fjerdemest kaffe per person.

Jacob Risgaard og de tre gutter bag Cool Creative Company. Foto: PR. Vis mere Jacob Risgaard og de tre gutter bag Cool Creative Company. Foto: PR.

Jesper Buch og Christian Arnstedt, som slog sig sammen og luftede ideen om, at Cool Creative Company måske på sigt kunne få kaffebrandet Bold Drinks, som de to løver tidligere har investeret i, ind under sig.

»Jeg synes, det er en lorte idé, de kommer med. At få Bold sammen med jer, det svarer jo til at få en ung mand, der går til technofest, til at gå til Vivaldi-koncert,« slog Jacob Risgaard fast.

Og med et bud på to millioner kroner for 25 procent af virksomheden, blev det da også Jacob Risgaard, medejer af Coolshop, som trak det længste strå.

»Jeg har ikke smagt noget bedre i 'Løvens Hule' i de tre år, jeg har været med, og det er vanvittigt stærk gået, at gutterne allerede står på hylderne i så stor en del af den danske detailhandel,« lyder det i dag fra Jacob Risgaard.

Og han har store forhåbninger for produktet, som skal ind i alle danskernes hjem.

»Jeg føler mig overbevist om, at vi med den rigtige strategi kan gøre Havafiesta-brandet til hvermandseje rundt om i hjemmene.«

I programmet slog Jacob Risgaard da også fast, at målet er at sælge over 100.000 flasker om ugen.

Hvortil svaret fra ejerne lød, at det »sagtens« kan lade sig gøre.

»Nu glæder vi os til at få så enorm en kapacitet ombord som Jacob Risgaard, som jeg er sikker på vil kunne hjælpe os med både retail- og onlinesalget af vores produkter,« siger Cool Creative Companys ceo, Steffen Kastbjerg Clausen.